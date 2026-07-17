Tragedija u Beogradu: Dvije osobe stradale u požaru

Stradale dvije osobe u požaru u zgradi na Zvezdari u Beogradu.

Izvor: Instagram/193ns_rs/Printscreen

Večeras su stradale dvije osobe u požaru u stanu na Zvezdari u Beogradu, saznaje "Telegraf". Hitna pomoć nije mogla ništa da uradi, ljekari su samo konstatovali smrt dvoje stradalih.

Prema informacijama pomenutog portala, komšije su osjetile dim iz stana u zgradi. Kucali su na vrata, ali im niko nije otvorio zbog čega su odmah pozvali vatrogasce.

"U pitanju je nova zgrada. Bračni par koji je tu živio doselio se skoro, pa se skoro nisu ni poznavali sa ostalima u zgradi", kažu komšije nakon tragedije.

Policija, Hitna pomoć i vatrogasci su na licu mjesta. Tijela su poslata na institut za sudsku medicinu zbog obdukcije, istraga je u toku.

(Mondo.rs)