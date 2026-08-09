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Banjaluka uvodi jednokratnu pomoć od 100 KM za prvačiće, prijave od ponedjeljka

Banjaluka uvodi jednokratnu pomoć od 100 KM za prvačiće, prijave od ponedjeljka

Autor Dušan Volaš
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Grad Banjaluka ove godine po prvi put uvodi novčanu podršku u iznosu od 100 KM za svakog prvačića, s ciljem da se roditeljima olakšaju troškovi nabavke školskog pribora i pripreme djece za polazak u školu.

Pomoć za prvačiće u Banjaluci: 100 KM od Grada za školski pribor Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ovu jednokratnu podršku biće otvoren u ponedjeljak, 10. avgusta, a proces prijave trajaće 10 dana. Svi detalji, potrebne informacije i dokumentacija biće dostupni na internet stranici Grada.

Iz Gradske uprave su naveli da će svi roditelji prvačića zaposleni u ovoj instituciji 1. septembra imati plaćen slobodan dan kako bi bili uz svoje dijete kada polazi u školu.

"Pozivamo i sve druge poslodavce da nam se u ovoj mjeri pridruže", istakla je Adriana Basara, ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za brigu o porodici i demografiju.

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Banjaluka škola prvačići

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