Završen pregled u osnovnim školama: Dojave o bombama bile lažne

Kontradiverzionim pregledima u tri banjalučke osnovne škole utvrđeno je da nema bezbjednosnih prijetnji, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Banjaluka.

Iz Policijske uprave navode da je u toku evakuacija učenika i osoblja u srednjoj školi u Banjaluci koja je dojavu o bombi primila mejlom u 13.30 časova, nakon čega će uslijediti kontradiverzioni pregled.

Mejlove o postavljenim bombama jutros su, između ostalih, primile osnovne škole "Branko Radičević" u naselju Starčevica i "Sveti Sava" na Laušu, nakon čega su učenici i nastavnici evakuisani, a uslijedili su kontradiverzioni pregledi.

Dojava o bombi prijavljena je i u banjalučkoj Gimnaziji.