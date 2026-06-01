Određen pritvor muškarcu iz Gračanice: Osumjnjičen za obljubu maloljetnice

Okružni sud u Doboju odredio je jednomjesečni pritvor muškarcu A.Š. (41) iz Gračanice zbog obljube i iskorištavanja djeteta mlađeg od 15 godina za pornografiju, saopšteno je iz dobojskog Okružnog javnog tužilaštva.

Optužnica ga tereti da je od februara do 27. maja na području Dervente i Gračanice stupio u kontakt sa sa petnaestogodišnjakinjom i izvršio obljubu znajući da je maloljetna.

Iz Tužilaštva navode da je A.Š. protivpravno oduzeo dijete od roditelja iz drugih niskih pobuda i navodio je da učestvuje u snimanju dječije pornografije, te da je posjedovao materijale dječije pornografije.

Okružni sud u Doboju mjeru pritvora odredio je 29. maja, na prijedlog Tužilaštva, zbog bojazni da će osumnjičeni pobjeći, da će boravkom na slobodi ponoviti krivična djela i jer se za krivična djela za koja se tereti može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža.

(Srna)