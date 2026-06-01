logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Detalji razbojništava u Banjaluci: Prijetio radnicima ubistvom i opljačkao pekaru, kladionicu i ugostiteljske objekte

Detalji razbojništava u Banjaluci: Prijetio radnicima ubistvom i opljačkao pekaru, kladionicu i ugostiteljske objekte

Autor Nikolina Damjanić Izvor Glas Srpske
0

Banjalučanin M.J. (36) osumnjičen je da je za manje od 40 minuta počinio četiri razbojništva u različitim objektima u Banjaluci, iz kojih je, prema nezvaničnim informacijama, oteo blizu 1.000 maraka prijeteći radnicima da će ih ubiti, kao i članove njihovih porodica.

hapšenje.JPG Izvor: RTRS printscreen

Prema saznanjima bliskim istrazi do kojih je došao Glas Srpske, na meti osumnjičenog našli su se ugostiteljski objekti, pekara i sportska kladionica, iz kojih je uzimao iznose od 100 do 600 KM.

Iako nije bio maskiran niti naoružan, njegove prijetnje izazvale su strah kod zaposlenih, koji su mu u pojedinim slučajevima predavali novac.

"Po ulasku u objekte tražio je da mu se odmah preda novac, prijeteći da će ubiti radnike i nauditi članovima njihovih porodica. Zbog ozbiljnosti prijetnji zaposleni su strahovali za svoju bezbjednost", rekao je izvor blizak istrazi.

Policijskoj upravi Banjaluka prijave o razbojništvima stizale su u periodu od 10.20 do 10.55 časova, kada su radnici više objekata prijavili da im je nepoznati muškarac prijetio, oteo novac i pobjegao.

Iz policije su saopštili da su brzom reakcijom na terenu identifikovali osumnjičenog, koji je ubrzo lociran i uhapšen.

"Policijski službenici utvrdili su da se radi o licu M.J. koje je zatečeno i lišeno slobode u jednom ugostiteljskom objektu prilikom izvršenja krivičnog djela", naveli su iz PU Banjaluka.

Prema nezvaničnim informacijama, istražioci su tokom istrage prikupili materijalne dokaze, uključujući i video-snimke koji, kako se sumnja, dokumentuju pljačke za koje se tereti osumnjičeni.

Nakon kriminalističke obrade i kompletiranja predmeta, M.J. je uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

O njegovom daljem statusu odlučiće postupajući tužilac, koji će nakon ispitivanja i analize prikupljenih dokaza donijeti odluku o eventualnom prijedlogu za određivanje pritvora.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka razbojništvo krađa hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ