Strah od skupoće u Evropi: Potrošači očekuju visoku inflaciju zbog skoka cijena nafte

Autor Haris Krhalić
inflacijashutter.JPG Izvor: Shutterstock

Potrošači u evrozoni očekuju da će inflacija ostati uporno visoka kao rezultat skoka cijena nafte usljed rata u Iranu, saopštila je Evropska centralna banka (ECB), pozivajući se na istraživanje koje je naručila.

U saopštenju se navodi da su građani u prosjeku u aprilu očekivali stopu inflacije od četiri odsto u narednih 12 mjeseci.

"Neizvjesnost u pogledu inflatornih očekivanja u narednih 12 mjeseci ostala je nepromijenjena na povišenom nivou", ističe ECB.

Cijene energenata su naglo porasle od početka rata u Iranu 28. februara, pri čemu su potrošači osjetili uticaj posebno zbog viših cijena goriva na benzinskim stanicama.

Istraživanje je, takođe, pokazalo da potrošači očekuju povišenu inflaciju i na srednji rok. Oni predviđaju prosječnu stopu inflacije od 2,9 odsto u naredne tri godine, u odnosu na tri procenta u martu.

ECB teži srednjoročnoj stopi inflacije od dva odsto u evrozoni, što se smatra primarnim mjerilom za stabilnost evra. Rat u Iranu pogurao je inflaciju u evrozoni na tri odsto u aprilu, što je znatno iznad cilja ECB-a.

