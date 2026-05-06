Zora Vidović o inflaciji: Ratna dejstva utiču na rast, problemi slijede nakon završetka sukoba

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Ministar finansija RS Zora Vidović rekla je danas da je logično da dođe do povećanja stope inflacije ne samo u Srpskoj nego u svijetu zbog ratnih dejstava i otežanog snabdijevanja energentima i njihovih visokih cijena, što je povuklo i rast cijena sve ostale robe.

zora vidović, ekonomija

"Od nas to najmanje zavisi i ne možemo uticati na inflaciju. To mogu da čine veliki svojim potezima, pa tako jedna izjava američkog predsjednika Donalda Trampa ujutro otvara ili zatvara berzu", rekla je Vidovićeva na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Ona je dodala da se tek poslije završetka ratnih sukoba očekuju problemi i da tek onda kreće rast inflacije.

"Za ovu godinu je za Republiku Srpsku projektovana inflacija od tri odsto, a trenutno je 4,9 odsto. Svjetska banka i MMF su projektovale stopu inflacije, koja je veća od pretpostavljene i u narednom periodu će raditi nove projekcije. I Srpska pravi projekciju budžeta za naredne tri godine i projektovaćemo stopu inflacije i za 2027. i za 2028. godinu", navela je ona.

Vidovićeva je naglasila da je u ovom trenutku nemoguće projektovati stopu inflacije za naredni period.

Govoreći o Savjetu za razvoj privrede Republike Srpske, Vidovićeva je rekla da je on već počeo aktivan rad i da su Ministarstvu finansija već dostavljene određene ideje za ono što može da riješi.

Kada je riječ o Savjetu za investicije, Vidovićeva je navela da bi on trebalo da bude u funkciji, ali da je nepotrebno povećavati administraciju jer ima dovoljno ljudi koji to mogu ozbiljno raditi. 

(Srna)

