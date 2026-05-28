Premijer Španije u ozbiljnom problemu: Zbog afera unutar stranke saveznici polako okreću leđa Sančezu

Španski premijer Pedro Sančez trenutno se nalazi u teškoj političkoj krizi nakon što je policija upala u sjedište njegove Socijalističke partije zbog istrage o zloupotrebi partijskog novca.

Nadležni organi su u srijedu izvršili pretres sjedišta Socijalističke partije u Madridu u okviru istrage o zloupotrebi partijskih fondova. To je samo najnoviji u nizu korupcijskih skandala koji posljednjih mjeseci potresaju vlast Pedra Sančeza.

Lider konzervativne opozicije Alberto Nunjez Feiho izjavio je da se vlada nalazi u "samrtnom ropcu" i zatražio ostavku premijera i raspisivanje izbora.

"Koliko još pretresa? Koliko još mita?", poručio je Feiho.

Iako Sančezova krhka koalicija za sada opstaje, njegovim saveznicima postaje sve teže da ga brane dok se razmjere navodne korupcije u Socijalističkoj partiji šire.

Zvanično, Španija ne mora da održi izbore prije avgusta sljedeće godine, ali raste pritisak da Sančez bude primoran na vanredne izbore mnogo ranije.

U centru skandala bivši premijer

Posebnu pažnju izazvao je slučaj bivšeg premijera Hozea Luisa Rodrigeza Zapatera, koji bi 17. juna trebalo da se pojavi pred sudom.

Istražni sudija sumnja da je Zapatero predvodio kriminalnu mrežu koja je koristila njegov politički uticaj kako bi avio-kompaniji "Plus Ultra" 2021. godine obezbijedila državni paket pomoći vrijedan 53 miliona evra tokom pandemije.

Prema navodima istrage, Zapatero je navodno primio ukupno 2,6 miliona evra preko mreže povezane sa Venecuelom i Kinom.

Sud tvrdi da je dio novca prolazio preko firmi koje vodi njegov prijatelj Hulio Martinez, dok je kompanija njegovih ćerki takođe dobila dio sredstava.

Zapatero, koji je optužen za organizovani kriminal, trgovinu uticajem i falsifikovanje dokumenata, negira bilo kakvu krivicu.

Zašto je ovo problem za Sančeza?

Iako Zapatero više nije dio vlade, smatra se jednim od najbližih Sančezovih političkih saveznika.

Bivši premijer godinama je javno branio Sančezovu politiku i učestvovao u osjetljivim pregovorima sa baskijskim i katalonskim partnerima vladajuće koalicije.

Dodatni problem za Sančeza predstavlja činjenica da je bio dio vlasti kada je odobrena milionska pomoć aviokompaniji.

Sančez brani svog saveznika

Španski premijer za sada čvrsto stoji uz Zapatera.

Sančez je poručio da njegova administracija pruža "punu saradnju pravosuđu, puno poštovanje pretpostavke nevinosti gospodina Zapatera i punu podršku njemu".

Ovo nije jedini problem koji potresa špansku vladu.

Prošlog juna Sančez je bio primoran da se izvinjava nakon što se saznalo da je Santos Serdan, jedan od najbližih ljudi u Socijalističkoj partiji, pod istragom zbog umiješanosti u ogromnu korupcionu šemu sa javnim ugovorima.

U istom slučaju istražuje se i Hoze Luis Abalos, bivši ministar saobraćaja i nekadašnji visoki funkcioner socijalista.

Situaciju su dodatno pogoršale informacije da je Abalos navodno više puta plaćao prostitutke.

Obojica negiraju umiješanost u korupciju.

Abalos je već jednom završio na sudu zajedno sa svojim bivšim savjetnikom Koldom Garsijom i biznismenom Viktorom de Aldamom.

Optuženi su da su uzimali mito tokom kupovine zaštitnih maski vrijednih 50 miliona evra tokom pandemije.

Presuda se još čeka, ali se očekuju i nova suđenja u drugim istragama.

Nova istraga protiv socijalista

Policija je u srijedu zaplenila dokumentaciju iz sjedišta Socijalističke partije zbog sumnji da je partijski novac korišćen za finansiranje novinarke Leire Dijes.

Istražitelji tvrde da je ona navodno vodila kampanju sa ciljem podrivanja pravosudnih procesa protiv vlade i njenih saveznika.

Dijes negira optužbe i tvrdi da je samo radila na knjizi.

Iako sam Sančez nije direktno optužen ni u jednom slučaju, istrage su dotakle i članove njegove porodice. Od 2024. godine sud istražuje poslovne aktivnosti njegove supruge Begonje Gomez, koja je osumnjičena za više krivičnih djela.

Istovremeno, Sančezov brat David trenutno je na suđenju u gradu Badahozu zbog sumnji za trgovinu uticajem prilikom zapošljavanja na mjestu muzičkog direktora 2017. godine.

Sančez tvrdi da su istrage protiv njegove supruge i brata politički motivisane i nazvao ih je "opscenom farsom".

Izborni debakl socijalista

Problemi sa aferama dolaze u trenutku kada socijalisti bilježe ozbiljne političke poraze.

Na nedavnim regionalnim izborima partija je izgubila od Narodne partije u sve četiri ključne regije.

Posebno težak udarac doživjeli su u Andaluziji, nekadašnjem uporištu socijalista, gdje su ostvarili najgori rezultat u istoriji.

Ankete pokazuju da bi Narodna partija danas vjerovatno pobijedila na parlamentarnim izborima i mogla da formira vlast sa krajnje desničarskom partijom Voks.

Može li Sančez da preživi?

Mnogo toga sada zavisi od razvoja istraga, posebno slučaja Zapatero, koji bi mogao dodatno da ugrozi vladu.

Partneri u koaliciji već upozoravaju da bi dokazivanje ilegalnog finansiranja partije moglo predstavljati "crvenu liniju".

Iako Sančez tvrdi da namjerava da ostane na vlasti do 2027. godine, sve je više znakova da bi politička kriza mogla da ga natjera na prevremene izbore mnogo ranije.

