Ograničene marže, novo milionsko zaduženje i veće naknade za roditelje: Zasjedala Vlada RS, doneseno više odluka

Vlada Republike Srpske danas je donijela odluku o određivanju marže za određene životne namirnice, hranu za dojenčad i bebe i za sredstva za higijenu, kao i za lijekove.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Odlukom se propisuje maksimalna marža određenih proizvoda od šest odsto u veleprodaji, te osam odsto u maloprodaji.

Ovom odlukom određena je maksimalna marža za pšenično brašno za sva pakovanja, hljeb od pšeničnog brašna, so za ljudsku ishranu pakovanje od 0,5 do 1,6 kilogram, svinjsku i biljnu mast, suncokretovo ulje pakovanje od 0,9 do 5,5 po litru, pasterizovano i sterilizovano mlijeko i jogut pakovanja do 1,6 litara.

Marža je određena i za šećer kristal pakovanje od pola do pet i po kilograma, hranu za dojenčad i hranu za bebe - isključivo zamjena za majčino mlijeko, pelene za djecu i za odrasle, tečni deterdžent za suđe pakovanje do jedan litar i deterdžent za pranje veša u prahu pakovanje do tri kilograma.

Odlukom se propisuje i marža na lijekove, i to maksimalna marža od osam odsto u veleprodaji i 20 odsto u maloprodaji.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske", a prestaje da važi 31. decembra 2026. godine.

Privaćeno zaduženje od 35 miliona KM

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj za dodatno finansiranje projekta unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nepokretnosti u iznosu do 35.200.000 evra.

Iz Biroa Vlade za odnose s javnošću su pojasnili da je to oko 60,38 odsto od ukupnog iznosa zajma za BiH koji iznosi 58.300.000 evra.

Razvojni cilj projekta je uspostavljanje modernog i pouzdanog sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti, kao i efikasnog i interoperabilnog sistema upravljanja geoprostornim podacima, pojasnili su iz Vlade.

Povećane naknade za nezaposlene roditelje četvoro i više djece

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o povećanju novčanog iznosa za nezaposlene roditelje četvoro i više djece, čime će mjesečni bruto iznos po korisniku iznositi 1.289 KM, izjavila je ministar porodice, omladine i sporta Srpske Irena Ignjatović.

Ignjatovićeva je navela da je ova naknada do sada iznosila 1.209 KM.

"Na mjesečnom nivou za oko 5.000 korisnika biće potrebno dodatnih 403.050 KM. Do kraja godine, za ovu namjenu će biti potrebno dodatnih oko dva miliona KM", rekla je Ignjatovićeva na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade.

Ona je dodala da ova odluka stupa na snagu od avgusta.

"Riječ je o naknadi kojom Vlada pruža podršku višečlanim porodicama. Roditelji koji ostvaruju ova prava imaju i pravo na zdravstveno i penzijsko osiguranje", rekla je Ignjatovićeva.



Vlada Republike Srpske danas je utvrdila više prijedloga zakona po hitnom postupku, i to Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Fondu za restituciju Republike Srpske, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj istočnog dijela Republike Srpske.

Utvrđen je i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Akcijskom fondu Republike Srpske, po hitnom postupku, te Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske.