Nakon hapšenja u Bijeljini: Profesoru osumnjičenom za polno uznemiravanje određen pritvor

Osumnjičenom za slučaj polnog uznemiravanja u Bijeljini čiji su inicijali S.D. određen je jednomjesečni pritvor, potvrđeno je u bijeljinskom Osnovnom sudu.

Izvor: mojabijeljina.com

On je uhapšen juče na osnovu prijave oštećenog lica.

Nakon javljanja medija da je riječ o profesoru, oglasila se uprava Poljopriredne i medicinske škole u Bijeljini navodeći da je odmah po saznanju o navedenim okolnostima postupila u skladu sa važećim zakonskim propisima i Protokolom o postupanju u slučajevima nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja djece.

"Škola je bez odlaganja preduzela mjere i radnje iz svoje nadležnosti, te o svim relevantnim saznanjima obavijestila nadležne institucije sa kojima ostvaruje punu saradnju s ciljem utvrđivanja svih činjenica i okolnosti predmetnog slučaja", navedeno je u saopštenju.

Iz škole naglašavaju da postupaju uz puno poštovanje zakonskih procedura, prava maloljetnog lica, zaštite njegove privatnosti i interesa istrage.

"Svako ponašanje kojim se ugrožava bezbjednost, dostojanstvo i integritet učenika, Škola smatra apsolutno neprihvatljivim, te će i ubuduće dosljedno primjenjivati sve propisane mjere zaštite djece i učenika", zaključuje se u saopštenju.