Oglas izazvao pometnju: Plata u Čapljini 6.000 KM, besplatan smeštaj, a vlasnik je poznati hrvatski fudbaler

Oglasi za posao u luksuznom hotelu "President" u Čapljini izazvali su veliko interesovanje javnosti zbog iznadprosječnih plata za kuvare i konobare.

Oglasi za posao iz Hercegovine posljednjih dana privukli su veliku pažnju na društvenim mrežama zbog plata koje su znatno iznad proseka u Bosni i Hercegovini.

U Viber grupi "Tražim nudim posao" objavljeni su oglasi za zapošljavanje radnika u luksuznom hotelu "President" u Čapljini, a posebno se ističu primanja za kuvare koja dostižu gotovo 6.000 konvertibilnih maraka, odnosno 3.000 evra, piše Biznisinfo.ba.

Kuvaru plata 3.000 evra

Kako se navodi u oglasu, hotel traži kuvara ili kuvaricu za rad u à la carte restoranu, a ponuđena plata kreće se od 2.500 do 3.000 evra, odnosno približno između 4900 i 5900 KM. Uz visoku platu zaposlenima su ponuđeni besplatan smještaj, rad u smjenama, jedan slobodan dan nedjeljno, stalno zaposlenje, kao i godišnji odmor u trajanju od 2×12 dana.

Osim kuvara, hotel traži i konobare i konobarice, za koje je ponuđena plata od 2500 do 3000 KM, uz obezbijeđen smještaj i hranu, rad u smjenama (šest dana rada i jedan slobodan dan), kao i mogućnost stalnog zaposlenja i dodatnih bonusa.

Luksuzni hotel u blizini Međugorja i Jadrana

Hotel "President" nalazi se u Tasovčićima kod Čapljine, na veoma atraktivnoj lokaciji u blizini granice sa Hrvatskom, magistralnog puta prema Jadranskom moru, ali i turističkih destinacija poput Međugorja i Mostara. Riječ je o luksuznom objektu otvorenom 2021. godine, koji je brzo postao jedno od poznatijih mjesta za smještaj i organizaciju događaja u Hercegovini.

Zanimljivo je da je jedan od vlasnika hotela bivši hrvatski reprezentativac i fudbaler Nikica Jelavić, koji je hotel pokrenuo zajedno sa poslovnim partnerom Goranom Suškom.

Jelavić je rođen u Gabeli kod Čapljine, a tokom karijere igrao je za Glazgov Rendžerse, Everton i Hal Siti. Nakon završetka sportske karijere okrenuo se biznisu i ulaganjima u turizam i ugostiteljstvo, ali i trenerskoj karijeri - u netom završenoj sezoni vodio je Lokomotivu.