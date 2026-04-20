Rukopis star 400 godina pronađen na internet oglasu za prodaju: Cijena šokirala stručnjake

Policija otkrila istorijski rukopis koji je nestao prije više od jednog vijeka, dok se prodavao online po vrtoglavoj cijeni. Dokument će biti sačuvan i upisan u zvanični registar kulturne baštine.

Španska policija pronašla je rukopis iz 17. vijeka, koji je nestao prije više od jednog vijeka iz arhive Colegia del Arte Mayor de la Seda de Valencia, nakon što je otkriven da se prodaje na internetu po cijeni od 71.900 evra.

Riječ je o kopiji statuta koje je 1479. godine potpisao Ferdinand II of Aragon, poznat kao Ferdinand Katolički, čime je proizvodnja somota uzdignuta sa zanata na nivo umjetnosti, uz dodjelu posebnih privilegija i društvenog statusa majstorima tog zanata.

Rukopis su otkrili pripadnici jedinice za zaštitu kulturnog naslijeđa španske policije u Valensiji, tokom rutinskog nadzora internet prodaje kulturnih dobara.

Prodavac je istražiteljima rekao da nije znao porijeklo dokumenta i da ga je njegov otac nabavio sedamdesetih godina prošlog vijeka.

Naknadnom proverom utvrđeno je da je rukopis nestao između 1907. i 1909. godine i da nikada nije zvanično prodat.

Statuti ceha proizvođača somota, poznatog kao Gremi de Velluters, odobreni su 16. februara 1479. godine, a iste godine ih je i zvanično potvrdio Ferdinand Katolički. Rukopis takođe sadrži i pravila bratstva Brotherhood of San Jerónimo, osnovanog 1483. godine.

Knjiga je izrađena od zelenog pergamenta, ukoričena u somot iste boje i ukrašena bronzanim elementima. Sadrži 26 poglavlja statuta iz 1479. godine, kao i pravila bratstva.

Iako je pronađen, rukopis će ostati u vlasništvu sadašnjeg vlasnika, jer ga je, prema zakonu, posedovao u kontinuitetu. Međutim, biće upisan u zvanični registar kulturne baštine i moraće da se čuva u skladu sa propisima o zaštiti istorijskog naslijeđa.

Do tada, dokument će biti deponovan u Arhivu Kraljevine Valensije, gdje će ga stručnjaci iz sektora kulture detaljno ispitati.

Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia čuva jedan od najstarijih cehovskih arhiva u Evropi, sa dokumentima koji datiraju još iz 15. vijeka, uključujući zapise o majstorima, šegrtima i inspekcijama radionica.

Zanimljivo je da je otac sadašnjeg vlasnika 1992. godine mikrofilmovao ovu knjigu u zvaničnoj službi, ali rukopis nikada nije bio registrovan kao zaštićeno kulturno dobro, saopštila je policija.

