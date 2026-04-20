logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rukopis star 400 godina pronađen na internet oglasu za prodaju: Cijena šokirala stručnjake

Autor D.V. Izvor Eupravozato
0

Policija otkrila istorijski rukopis koji je nestao prije više od jednog vijeka, dok se prodavao online po vrtoglavoj cijeni. Dokument će biti sačuvan i upisan u zvanični registar kulturne baštine.

Pronađen nestali rukopis iz 17. vijeka na internet oglasu za prodaju Izvor: Shutterstock/Arcaion

Španska policija pronašla je rukopis iz 17. vijeka, koji je nestao prije više od jednog vijeka iz arhive Colegia del Arte Mayor de la Seda de Valencia, nakon što je otkriven da se prodaje na internetu po cijeni od 71.900 evra.

Riječ je o kopiji statuta koje je 1479. godine potpisao Ferdinand II of Aragon, poznat kao Ferdinand Katolički, čime je proizvodnja somota uzdignuta sa zanata na nivo umjetnosti, uz dodjelu posebnih privilegija i društvenog statusa majstorima tog zanata.

Rukopis su otkrili pripadnici jedinice za zaštitu kulturnog naslijeđa španske policije u Valensiji, tokom rutinskog nadzora internet prodaje kulturnih dobara.

Prodavac je istražiteljima rekao da nije znao porijeklo dokumenta i da ga je njegov otac nabavio sedamdesetih godina prošlog vijeka.

Naknadnom proverom utvrđeno je da je rukopis nestao između 1907. i 1909. godine i da nikada nije zvanično prodat.

Statuti ceha proizvođača somota, poznatog kao Gremi de Velluters, odobreni su 16. februara 1479. godine, a iste godine ih je i zvanično potvrdio Ferdinand Katolički. Rukopis takođe sadrži i pravila bratstva Brotherhood of San Jerónimo, osnovanog 1483. godine.

Knjiga je izrađena od zelenog pergamenta, ukoričena u somot iste boje i ukrašena bronzanim elementima. Sadrži 26 poglavlja statuta iz 1479. godine, kao i pravila bratstva.

Iako je pronađen, rukopis će ostati u vlasništvu sadašnjeg vlasnika, jer ga je, prema zakonu, posedovao u kontinuitetu. Međutim, biće upisan u zvanični registar kulturne baštine i moraće da se čuva u skladu sa propisima o zaštiti istorijskog naslijeđa.

Do tada, dokument će biti deponovan u Arhivu Kraljevine Valensije, gdje će ga stručnjaci iz sektora kulture detaljno ispitati.

Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia čuva jedan od najstarijih cehovskih arhiva u Evropi, sa dokumentima koji datiraju još iz 15. vijeka, uključujući zapise o majstorima, šegrtima i inspekcijama radionica.

Zanimljivo je da je otac sadašnjeg vlasnika 1992. godine mikrofilmovao ovu knjigu u zvaničnoj službi, ali rukopis nikada nije bio registrovan kao zaštićeno kulturno dobro, saopštila je policija.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)

Možda će vas zanimati

Tagovi

oglas istorija Valensija dokumenti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA