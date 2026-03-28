Da li je pronađen pravi D’Artanjan? Skelet iz Mastrihta mogao bi da riješi istorijsku misteriju

Arheolozi vjeruju da je skelet iz Maastrihta možda pripadao D'Artanjanu, poznatom musketaru. Naučna analiza će potvrditi ovu istorijsku misteriju.

Više od tri i po vijeka nakon njegove smrti, postoji mogućnost da je konačno otkriveno mjesto gdje počiva čovjek koji je inspirisao slavnog junaka iz romana „Tri musketara".

Tokom radova na obnovi jedne crkve u Mastrihtu, ispod oštećenog poda pronađen je skelet za koji arheolozi vjeruju da bi mogao da pripada Šarlsu de Bac-Kastelmoru odnosno d'Artagnanu, francuskom vojniku i musketaru iz 17. vijeka, poznatom kao D'Artanjan.

Tragovi koji ukazuju na slavnog musketara

Istorijski D'Artanjan bio je u službi kralja Louis XIV i poginuo je 1673. godine tokom opsade Mastrihta. Njegovo mjesto sahrane ostalo je misterija sve do danas.

Sada pronađeni skelet daje nekoliko zanimljivih indicija. Tijelo je bilo sahranjeno ispod oltara, na posebno značajnom mjestu u crkvi, što ukazuje na osobu visokog statusa.

U grobu je pronađen i francuski novčić iz tog perioda, dok povrede na kostima odgovaraju istorijskim zapisima o njegovoj smrti, a navodno je pogođen metkom.

Nauka će dati konačan odgovor

Ostaci su premješteni u istraživački centar, gdje su uzeti uzorci DNK. Analiza se trenutno sprovodi u laboratoriji u Njemačkoj, a rezultati će biti upoređeni sa genetskim materijalom potomaka njegove porodice.

Iako su indicije snažne, stručnjaci pozivaju na oprez dok se ne dobiju konačni rezultati. Kako ističu arheolozi, tek naučna potvrda može sa sigurnošću da odgovori na pitanje da li je zaista reč o legendarnom musketaru.

Od istorije do legende

Slava D'Artanjana daleko prevazilazi njegov stvarni život. Njegova priča inspirisala je Alexandre Dumas da napiše roman „Tri musketara", koji je kasnije postao svjetski klasik i doživeo brojne filmske i pozorišne adaptacije.

Upravo zato, moguće otkriće njegovih posmrtnih ostataka ne predstavlja samo arheološki događaj, već i svojevrsni susret istorije i književnosti.

(EUpravo zato/rts.rs)