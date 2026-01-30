12 najboljih istorijskih drama koje samo čekaju da im se prepustite: Serije koje se gledaju u jednom dahu

Ukoliko ste raspoloženi da uplovite u svijet kakav više ne postoji, obavezno bacite pogled na ove istorijske drame koje su savršene za bindžovanje

Izvor: pritnscreen/youtube/Netflix

Period drame, odnosno, istorijske drame, za mnoge su prava poslastica, jer na očaravajući način prikazuju radosti i nevolje prošlih vremena. Od prelijepih haljina i šarmantnih kapica do raskošnih balova – ove serije nas praktično teleportuju u neka davna vremena. Istovremeno, lako saosjećamo s likovima jer je život tada bio nepredvidiv i često opasan.

Bilo da prikazuju mračnu ili blistavu stranu istorije, ovakav tip drama uvijek fascinira, a Netfliks se potrudio da gledaocima da bogat izbor naslova, a mi smo izdvojili najbolje serije koje su oduševile gledaoce:

1. Barbarians (2020)

serija Barbarians Netflix Izvor: Youtube / Netflix

Serija prati germanske ratnike u vrijeme rimske ekspanzije, koji se udružuju kako bi zaštitili svoja sela i šume. Dok se bore za slobodu i čast svog naroda, nailaze na izdaje i unutrašnje sukobe, što testira njihovu lojalnost i hrabrost.

2. The Empress (2022 – Present)

The Empress | Official Trailer Izvor: YouTube

Prati život mlade princeze Sisi, koja se udaje za cara Austrije i ubrzo se suočava sa dvorskim intrigama, očekivanjima i pritiscima. Serija pokazuje njenu borbu za ličnu slobodu, ljubav i sopstveni identitet u svetu punom moći i tradicije.

3. House of Guinness (2025)

House Of Guinness Trailer Izvor: YouTube

Ova serija prati slavnu porodicu Ginis, koja upravlja pivarskom imperijom, ali i privatnim dramama. Fokus je na ambicijama, rivalstvima i unutrašnjim sukobima, dok se članovi porodice bore da sačuvaju reputaciju i naslijeđe.

4. One Hundred Years of Solitude (2024)

One Hundred Years of Solitude tizer Izvor: YouTube

Ekranizacija romana Gabrijela Garsije Markesa prati generacije porodice Buendía u izmišljenom selu Makondo. Njihove priče spajaju magiju i stvarnost, ljubav i tragediju, pokazujući kako porodične odluke oblikuju sudbine kroz vrijeme.

5. The Last Kingdom (2018 – 2022)

The Last Kingdom sezona 1 Izvor: YouTube

Glavni lik je Uhtred, muškarac rastrzan između svojih danskih korena i anglosaskog odgoja. Dok se bori da pronađe svoj identitet i mesto u svijetu, Engleska je u haosu ratova i političkih promena, a njegovi izbori oblikuju sudbine mnogih.

6. Cable Girls (2017 – 2020)

Cable girls Izvor: YouTube

Serija prati četiri mlade žene u Španiji 1920-ih, koje rade u telefonskoj centrali. One se suočavaju sa društvenim pritiscima, ljubavnim izazovima i borbom za nezavisnost, dok istovremeno grade prijateljstvo i hrabrost da menjaju svoj svijet.

7. The Leopard (2025)

The Leopard Izvor: Netflix

Prikazuje aristokratsku porodicu na Siciliji tokom italijanskog ujedinjenja. Serija istražuje sukob između starih običaja i novih vremena, porodičnih intriga, ljubavi i politike, kroz oči princa koji pokušava da sačuva dostojanstvo i tradiciju.

8. Black Sails (2014 – 2017)

Black Sails | Official Trailer | STARZ Izvor: YouTube

Prikazuje piratski život u Karibima pre događaja iz "Ostrva blaga". Kapetan Flint i njegova posada bore se za moć i bogatstvo, dok se susreću s izdajama, opasnim saveznicima i opasnostima mora i kopna.

9. Bridgerton (2020 – Present)

Bridgerton Izvor: YouTube/Netflix

Drama smještena u visoko društvo Londona 19. veka, fokusirana na porodicu Bridžerton. Ljubavne intrigе, društvene igre, skandali i tajne isprepliću se dok članovi porodice traže sreću, ljubav i priznanje u konzervativnom društvu.

10. The Queen’s Gambit (2020)

"Damin gambit" Izvor: YouTube/Netflix

Prati Bet Harmon, talentovanu šahistkinju koja se probija kroz svijet takmičarskog šaha. Dok osvaja turnire i gradi reputaciju, bori se sa zavisnostima, usamljenošću i ličnim traumama, pokušavajući da pronađe balans između života i igre.

11. Outlander (2014 – Present)

Outlander Izvor: YouTube

Klara putuje kroz vreme iz 1945. u Škotsku 18. veka, gde se zaljubljuje u ratnika Džejmija i postaje dio istorijskih događaja. Serija istražuje ljubav, rat, porodicu i borbu da opstane u svijetu koji joj je potpuno stran.

12. Peaky Blinders (2013 – 2022)

Peaky Blinders, sezona 1, trejler Izvor: YouTube

Porodica Šelbi gradi svoje kriminalno carstvo u post-prvom svetskom ratu u Birmingemu. Serija prati intrige, političke igre i porodične odnose, dok se članovi porodice bore za moć, lojalnost i preživljavanje u brutalnom svijetu.