12 najboljih istorijskih drama koje samo čekaju da im se prepustite: Serije koje se gledaju u jednom dahu

Ukoliko ste raspoloženi da uplovite u svijet kakav više ne postoji, obavezno bacite pogled na ove istorijske drame koje su savršene za bindžovanje
Period drame, odnosno, istorijske drame, za mnoge su prava poslastica, jer na očaravajući način prikazuju radosti i nevolje prošlih vremena. Od prelijepih haljina i šarmantnih kapica do raskošnih balova – ove serije nas praktično teleportuju u neka davna vremena. Istovremeno, lako saosjećamo s likovima jer je život tada bio nepredvidiv i često opasan.
Bilo da prikazuju mračnu ili blistavu stranu istorije, ovakav tip drama uvijek fascinira, a Netfliks se potrudio da gledaocima da bogat izbor naslova, a mi smo izdvojili najbolje serije koje su oduševile gledaoce:
1. Barbarians (2020)
Serija prati germanske ratnike u vrijeme rimske ekspanzije, koji se udružuju kako bi zaštitili svoja sela i šume. Dok se bore za slobodu i čast svog naroda, nailaze na izdaje i unutrašnje sukobe, što testira njihovu lojalnost i hrabrost.
2. The Empress (2022 – Present)
Prati život mlade princeze Sisi, koja se udaje za cara Austrije i ubrzo se suočava sa dvorskim intrigama, očekivanjima i pritiscima. Serija pokazuje njenu borbu za ličnu slobodu, ljubav i sopstveni identitet u svetu punom moći i tradicije.
3. House of Guinness (2025)
Ova serija prati slavnu porodicu Ginis, koja upravlja pivarskom imperijom, ali i privatnim dramama. Fokus je na ambicijama, rivalstvima i unutrašnjim sukobima, dok se članovi porodice bore da sačuvaju reputaciju i naslijeđe.
4. One Hundred Years of Solitude (2024)
Ekranizacija romana Gabrijela Garsije Markesa prati generacije porodice Buendía u izmišljenom selu Makondo. Njihove priče spajaju magiju i stvarnost, ljubav i tragediju, pokazujući kako porodične odluke oblikuju sudbine kroz vrijeme.
5. The Last Kingdom (2018 – 2022)
Glavni lik je Uhtred, muškarac rastrzan između svojih danskih korena i anglosaskog odgoja. Dok se bori da pronađe svoj identitet i mesto u svijetu, Engleska je u haosu ratova i političkih promena, a njegovi izbori oblikuju sudbine mnogih.
6. Cable Girls (2017 – 2020)
Serija prati četiri mlade žene u Španiji 1920-ih, koje rade u telefonskoj centrali. One se suočavaju sa društvenim pritiscima, ljubavnim izazovima i borbom za nezavisnost, dok istovremeno grade prijateljstvo i hrabrost da menjaju svoj svijet.
7. The Leopard (2025)
Prikazuje aristokratsku porodicu na Siciliji tokom italijanskog ujedinjenja. Serija istražuje sukob između starih običaja i novih vremena, porodičnih intriga, ljubavi i politike, kroz oči princa koji pokušava da sačuva dostojanstvo i tradiciju.
8. Black Sails (2014 – 2017)
Prikazuje piratski život u Karibima pre događaja iz "Ostrva blaga". Kapetan Flint i njegova posada bore se za moć i bogatstvo, dok se susreću s izdajama, opasnim saveznicima i opasnostima mora i kopna.
9. Bridgerton (2020 – Present)
Drama smještena u visoko društvo Londona 19. veka, fokusirana na porodicu Bridžerton. Ljubavne intrigе, društvene igre, skandali i tajne isprepliću se dok članovi porodice traže sreću, ljubav i priznanje u konzervativnom društvu.
10. The Queen’s Gambit (2020)
Prati Bet Harmon, talentovanu šahistkinju koja se probija kroz svijet takmičarskog šaha. Dok osvaja turnire i gradi reputaciju, bori se sa zavisnostima, usamljenošću i ličnim traumama, pokušavajući da pronađe balans između života i igre.
11. Outlander (2014 – Present)
Klara putuje kroz vreme iz 1945. u Škotsku 18. veka, gde se zaljubljuje u ratnika Džejmija i postaje dio istorijskih događaja. Serija istražuje ljubav, rat, porodicu i borbu da opstane u svijetu koji joj je potpuno stran.
12. Peaky Blinders (2013 – 2022)
Porodica Šelbi gradi svoje kriminalno carstvo u post-prvom svetskom ratu u Birmingemu. Serija prati intrige, političke igre i porodične odnose, dok se članovi porodice bore za moć, lojalnost i preživljavanje u brutalnom svijetu.