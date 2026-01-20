logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nova detektivska mini-serija od 3 epizode osvaja liste: Kreatori "Broadchurch-a" donose misteriju koja se gleda u dahu

Nova detektivska mini-serija od 3 epizode osvaja liste: Kreatori "Broadchurch-a" donose misteriju koja se gleda u dahu

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Ukoliko ste ljubitelji romana Agate Kristi, obavezno "čekirajte" novu seriju "Agatha Christie's Seven Dials" koja polako postaje jedna od najgledanijih ovog januara.

Agatha Christie's Seven Dials serija Izvor: printscreen/youtube/netflix

Ukoliko ste kao i mi bili ljubitelji kultnog detektivskog trilera-misterije "Broadchurch", sigurni smo da vas je obradovala vijest da su kreatori ove serije radili na ekranizaciji jedne od omiljenih naslova iza kog stoji Agata Kristi - "The Seven Dials Mystery".

Mini-serija od tri epizode se na Netfliksu prikazuje od 15. januara, a već sada bilježi rast gledanosti i polako se probija na liste najgledanijih naslova.

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Dodatnu pažnju privlači i jaka glumačka postava: Helena Bonam Karter u ulozi Lejdi Katerhem, Martin Frimen kao inspektor Betl i Mia Mekena-Brus kao Lejdi Ajlin "Bandl" Brent.

Pogledajte trejler:

Agatha Christie’s Seven Dials | Official Trailer
Izvor: YouTube

O čemu se radi u seriji (za one koji nisu čitali knjigu)

Kao što smo već rekli, serija je adaptacija romana "The Seven Dials Mystery", detektivske priče Agate Kristi iz 1929. godine.

Radnja je smještena u Englesku 1925. godine, tokom raskošne zabave u seoskom imanju, gde jedna naizgled bezazlena šala prerasta u nešto mnogo ozbiljnije i kobno. Kada se dogodi zločin, na scenu stupa radoznala i odlučna Lejdi Ajlin Bandl Brent koja preuzima ulogu detektivke i pokušava da razotkrije jezivu misteriju.

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Inače, Džejms Pričard, praunuk Agate Kristi i izvršni producent serije ispred kompanije Agatha Christie Limited, koja od 1955. godine upravlja književnim i medijskim pravima njenih djela, posebno je istakao značaj glavne junakinje.

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Prema njegovim riječima, Bandl Brent je jedna od najzanimljivijih, najduhovitijih i oštroumnih ženskih likova koje je njegova prabaka stvorila.

Možda će vas zanimati


Tagovi

serija netflix

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA