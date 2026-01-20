Nova detektivska mini-serija od 3 epizode osvaja liste: Kreatori "Broadchurch-a" donose misteriju koja se gleda u dahu

Ukoliko ste ljubitelji romana Agate Kristi, obavezno "čekirajte" novu seriju "Agatha Christie's Seven Dials" koja polako postaje jedna od najgledanijih ovog januara.

Ukoliko ste kao i mi bili ljubitelji kultnog detektivskog trilera-misterije "Broadchurch", sigurni smo da vas je obradovala vijest da su kreatori ove serije radili na ekranizaciji jedne od omiljenih naslova iza kog stoji Agata Kristi - "The Seven Dials Mystery".

Mini-serija od tri epizode se na Netfliksu prikazuje od 15. januara, a već sada bilježi rast gledanosti i polako se probija na liste najgledanijih naslova.

Dodatnu pažnju privlači i jaka glumačka postava: Helena Bonam Karter u ulozi Lejdi Katerhem, Martin Frimen kao inspektor Betl i Mia Mekena-Brus kao Lejdi Ajlin "Bandl" Brent.

Pogledajte trejler:

Agatha Christie’s Seven Dials | Official Trailer Izvor: YouTube

O čemu se radi u seriji (za one koji nisu čitali knjigu)

Kao što smo već rekli, serija je adaptacija romana "The Seven Dials Mystery", detektivske priče Agate Kristi iz 1929. godine.

Radnja je smještena u Englesku 1925. godine, tokom raskošne zabave u seoskom imanju, gde jedna naizgled bezazlena šala prerasta u nešto mnogo ozbiljnije i kobno. Kada se dogodi zločin, na scenu stupa radoznala i odlučna Lejdi Ajlin Bandl Brent koja preuzima ulogu detektivke i pokušava da razotkrije jezivu misteriju.

Inače, Džejms Pričard, praunuk Agate Kristi i izvršni producent serije ispred kompanije Agatha Christie Limited, koja od 1955. godine upravlja književnim i medijskim pravima njenih djela, posebno je istakao značaj glavne junakinje.

Prema njegovim riječima, Bandl Brent je jedna od najzanimljivijih, najduhovitijih i oštroumnih ženskih likova koje je njegova prabaka stvorila.



