Druga sezona krimi hita oduševila gledaoce: Prikovaće vas za ekran, svaka epizoda je bolja od prethodne

Kada je David Far prvi put adaptirao roman Džona le Karrea "The Night Manager" za BBC One i AMC, preoblikovao je ključnu narativnu nit iz romana iz 1993. godine koja se bavila tajnim naoružavanjem kolumbijskih narkokartela, kako bi akcija ostala uglavnom smještena na Bliski istok.

Pretpostavljalo se da je to geografski aktuelniji pristup. Kao cerebralni triler, pojačan performansama Toma Hidlstona i Hjua Lorija, "The Night Manager" bio je ogroman hit u Velikoj Britaniji i ozbiljan kandidat za nagrade u Americi, ali finale od šest epizoda u martu 2016. djelovalo je generalno zatvoreno. AMC se zatim vratio u le Karreov katalog s "The Little Drummer Girl", još jednom serijom od šest epizoda koju sam lično više volio zbog zvjezdane izvedbe Florens Pju i efektnog režijskog rukopisa Park Čan-vuka, iako nije bila toliki hit.

BBC je 2024. najavio povratak "The Night Manager-a", dok sada Amazon služi kao domaći distributer, ali nije izgledalo da postoji velika hitnost, čak ni kada su opisi radnje sugerisali da Far vraća kolumbijske lokacije iz knjige. Još prije šest mjeseci, priča o zapadnoj supersili koja predvodi ekonomski motivisane promjene režima u Južnoj Americi djelovala je više refleksivno — aluzije na američke intervencije u Nikaragvi ili Panami tokom 80-ih — nego predviđajuće. Čak i prošle nedjelje, kada je premijerno prikazana druga sezona serije "The Night Manager" u Velikoj Britaniji, radnja je još uvijek djelovala sugestivno i spekulativno.

Ali sve je u vremenu, i iznenada, sa lansiranjem američkih vojnih operacija u Venecueli i minimalnim poricanjem da su prirodni resursi motivacija, Amazon sjedi na svom najspretnijem dijelu geopolitičke fikcije od kada je klip Džona Krasinskog kao Džeka Rajana koji govori o strateškoj važnosti Venecuele postao viralan. Još uvijek je teško osporiti da Far previše oslanja na investiciju gledalaca u likove i priče iz deset godina stare limitirane serije. Ali sa dovoljno nespretne ekspozicije da se napravi osvježivač, oživljavanje "The Night Manager-a" je praktično preko noći prešlo iz solidno zabavnog u napeto i neposredno.

Nova serija — naručena sa trećim dijelom, tako da ne očekujte kraj — počinje sa Džonatanom Pajnom (Tom Hidlston), britanskim obavještajcem izvučenim sa radnog stola u švajcarskom hotelu, i njegovom rukovodiocem Anđelom Ber (Olivija Kolman) koji identifikuju tijelo zloglasno karizmatičnog trgovca oružjem Ričarda Ropera (Hju Lori). Sve što ću reći, zadržavajući spojlere na minimum, jeste: "Nije tako jednostavno" i "Postoji razlog što Amazon pokreće sezonu sa tri epizode".

Danas, devet godina nakon originalnog finala, Pajn radi pod imenom "Aleks Gudvin" i vodi obaveštajni tim zvan Night Owls. Oni se, kako ljudi stalno primjećuju, bave nadzorom, a ne operacijama, što je upravo ono što Pajn želi. Jedine osobe koje znaju njegovu pravu prošlu identitet su Anđela, koja je u penziji u vili negdje, i Reks Mejhyu (Daglas Hodž), dobar čovjek i stoga ne dugo za ovaj moralno kompromitovani svijet. Naravno, Pajnov novi šef, Mejra Kavendiš (Indira Varma), ne zna i ne opterećuje se moralom.

Night Owls su za nadzor, a ne operacije, bar dok Pajn ne primijeti poznato lice, nekoga sa vezama za Ropera. To poznato lice vodi ka tajnoj operaciji, koja potom vodi ka tragediji, a onda Pajna vodi u Kolumbiju i do zloglasno harizmatičnog trgovca oružjem Tedi Dos Santosa (Diego Kalva), čije balansiranje crnog tržišta municije i humanitarnih poduhvata podsjeća na Roperovu taktiku.

Ubrzo, Pajn i Sali (Hejli Skvajrs), članica Night Owls čiji je set vještina najbolje definisan kao "računarski", nalaze se u Kolumbiji. Jedina osoba kojoj mogu vjerovati u River House je prijatni Bazil (izvanredni Pol Čahidi). Pajn pokušava da se infiltrira u Tediovu operaciju uz pomoć nevoljne Roksane (Kamila Morone), Kolumbijke rođene u Majamiju, koja funkcioniše kao zamjena za Džed (Elizabet Debiki) iz prve sezone.

Ne morate mnogo da pamtite o Džed da biste pratili drugu sezonu serije "The Night Manager", niti je potrebno se mnogo sjećati šta su Anđela ili Reks morali učiniti da sruše Ropera. Pomaže da se sjetite veze koja je prvobitno stvorena između Pajna i Ropera, ali postoji period na početku sezone tokom kojeg je skoro svaki drugi dijalog "Ovo me podsjeća na ono što je Ričard Roper ranije radio" — barem znate da ne pričaju o čovjeku koji je nekada imao televizijsku emisiju sa Rodžerom Ebertom.

Zbog cijele opsesije deset godina starom serijom, prve 2,5 epizode nove sezone su pomalo spore; čak i kada ubrzaju tempo, to je obično da se predstavi gomila novih ili vraćenih likova samo da bi ih ubili, što zapravo ilustruje koliko ljudi oko Džonatana Pajna umire.

Pajn je, kako u knjizi tako i u serijskoj adaptaciji, sjajan i klasično le Karre-ovski lik, nesebično posvećen svom poslu i svojoj zemlji, ali istovremeno previše narcisoidan (ili kratkovid) da primijeti ili mu bude stalo do toga što ljudi koje voli stalno pate. On je tačno onakav unutrašnje konfliktnog karaktera kakav biste očekivali za čovjeka koji tokom šest epizoda koristi najmanje četiri različita imena. Sa druge strane, u svijetu "The Night Manager-a", ako imate samo jedno ime, vi ste previše pojednostavljena osoba.

Ono što je sjajno u Hidlstonovoj izvedbi jeste da predstavlja gotovo čist obrt u odnosu na njegovu interpretaciju Lokija, negativca toliko patološki privlačnog da ga Marvel stalno vraća da ponavlja iste situacije. Džonatan Pajn je heroj, lik kojem svi u seriji ne mogu odoljeti, ali Hidlstonu nije stalo da li vam se sviđa.

Iza špijunskih radnji i sve važnijeg podsjećanja na posljedice kada moćne zemlje pokušavaju da podijele svijet u zone ekonomske eksploatacije, Far najbolje gradi seriju oko odnosa koje svi imaju sa Pajnom, usmjeravajući glumce ka intrigantnim ekstremima.

Sve u sezoni postaje bolje u drugoj polovini — posebno Kalva, koji na početku djeluje kao zgodna, ali mlitava zamjena za Ropera, a na kraju pretvara tu navodnu slabost u razumljivo ranjivu izvedbu. Od postave, samo je frustrirajuće trošenje Kolman i Varmine uloge.

Međunarodne lokacije sezone, uključujući London, Španiju i Kolumbiju, na početku djeluju samo kao izgovor za promotivni "hotelski po*no", ali druga polovina sezone otkriva nekoliko nezaboravnih scena napetosti i oživljava ambijent lokacija. Dozvoljavam gledaocima sa osjetljivijim uhom za španske akcente i dijalekte da procjene autentičnost serije, iako vrlo malo glavnih kolumbijskih likova igraju Kolumbijci.

Još jednom podsjećamo da je "The Night Manager", pored toga što je sada tek "inspirisan" Le Karreovom knjigom, u ovom trenutku tekuća serija, koja postaje najuzbudljivija kada konačno prestane da se oslanja na prvu sezonu i počne da razvija nove veze. Oslanjanje na Donalda Trampa da bi serija dobila zamah je sumnjiva strategija.

