Najdlakavija haljina na crvenom tepihu: Šok izdanje zvijezde sapunica na dodjeli Oskara (Foto, Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Nekadašnja glumica serija "Days of our lives" i "Melrouz Plejs" u nesvakidašnjem izdanju na žurci povodom dodjele Oskara

Haljina od ljudske kose na dodjeli Oskara Izvor: Instagram/lisarina

Glumica, rijaliti zvijezda i voditeljka Lisa Rina (62), pojavila se u noći dodjele Oskara na crvenom tepihu obučena u 5 kila ljudske kose.

Lisa je za zabavu sa dobitnicima i gubitnicima večeri došla u haljini izrađenoj u saradnji s modnim dizajnerom Kristijanom Kauanom i brendom za njegu kose TRESemmé.

Dizajner Kristijan Kauan je 14. marta na Instagramu najavio saradnju videom koji prikazuje izradu haljine, uz opis: "Kosa A-liste u novom, spektakularnom izdanju". Za Rininu unikatnu haljinu upotrijebio je gotovo pet kilograma ljudske kose nabavljene iz provjerenih, etičkih izvora, i to od tri različita dobavljača.

Svaki pramen pažljivo je biran kako bi odgovarao Rininoj boji kose, a zatim je pripremljen proizvodima njihove linije prije nego što je ručno ušiven na podlogu haljine. 

Rina kaže da je skicu haljine pokazala suprugu Hariju Hamlinu i kćerkama Delili Bel i Ameliji Grej, a njihova reakcija nije je iznenadila. "Poznaju me dovoljno dobro da znaju da bih uradila tako nešto. Reakcija je bila otprilike: 'Da, to je baš naša mama. Odlično", objasnila je.

Možda će vas zanimati

