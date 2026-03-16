Osvojio Oskara i otišao na pljeskavicu: Hit snimak Majkla B. Džordana nakon pobjede (Video)

Majkl B. Džordan je osvojio Oskara za najboljeg glumca za ulogu u filmu ''Grešnici'', a potom otišao da se "najede kao čovek".

Majkl B. Džordan, kojeg smo gledali u ostvarenjima "Creed" pored Silvestera Stalonea i "Crnom panteru", dobitnik je Oskara za najbolju mušku ulogu na svečanoj dodjeli 2026. godine.

Džordan je "oteo" nagradu Timotiju Šalameu koji je razbjesnio javnost izjavom o operi i baletu, a potom, nakon osvojene statuete, dugo grlio kolegu koji je takođe bio nominovan u istoj kategoriji - Leonarda Dikaprija.

Michael B. Jordan shares an emotional moment with Leonardo DiCaprio and Benicio del Toro after his Best Actor Oscar win at the 98th Academy Awards.pic.twitter.com/w9n7vxMWVs — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_)March 16, 2026

Ipak, najbolji snimci glumca nastali su nakon što je otišao sa dodjele i pojavio se u restoranu brze hrane. Došao je sa Oskarom, porodicom i obezbjeđenjem, pozirao svima, a potom sjeo da jede.

Majkl B Džordan u restoranu brze hrane sa Oskarom Izvor: YouTube/Graeme ONeil

Dodela Oskara 2026, reakcija Timotija Šalamea Izvor: YouTube





