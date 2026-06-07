Prijeti poskupljenje električnih automobila? Proizvođači traže odlaganje novih carina

Evropski i britanski proizvođači automobila traže novo odlaganje uvođenja carina na električna vozila, upozoravajući da bi cijene mogle porasti, a prodaja usporiti.

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Evropski proizvođači automobila traže odlaganje novih carina na električna vozila.

Industrija upozorava da bi nove mjere mogle povećati cijene automobila.

Problem predstavlja nedovoljna proizvodnja baterija i komponenti u Evropi.

Evropski i britanski proizvođači automobila zatražili su novo odlaganje uvođenja carina na električna vozila, upozoravajući da bi dodatni troškovi mogli dovesti do rasta cijena i usporavanja prelaska na ekološki prihvatljiviji prevoz.

Predstavnici automobilske industrije smatraju da proizvođači još nemaju dovoljno razvijene kapacitete za proizvodnju baterija i drugih ključnih komponenti u Evropi, zbog čega bi primjena novih pravila mogla negativno uticati na tržište, piše Gardijan.

Prema važećim planovima, vozila koja ne ispunjavaju propisani udio lokalno proizvedenih dijelova mogla bi biti suočena sa dodatnim carinama u trgovini između Evropske unije i Velike Britanije.

Proizvođači upozoravaju da bi to posebno pogodilo električne automobile, jer se veliki dio baterijskih ćelija i dalje uvozi iz Azije. Posljedica bi mogla biti povećanje prodajnih cijena za krajnje kupce, što bi dodatno otežalo konkurenciju sa jeftinijim modelima iz Kine.

Automobilska industrija zato traži dodatno vrijeme kako bi evropski proizvođači baterija povećali proizvodnju i smanjili zavisnost od uvoza.

Stručnjaci navode da se evropsko tržište električnih vozila nalazi u osjetljivoj fazi. S jedne strane, vlasti podstiču prelazak na vozila bez emisije štetnih gasova, dok se s druge proizvođači suočavaju sa rastućom konkurencijom iz Kine i visokim troškovima proizvodnje.

Ukoliko ne dođe do odlaganja, industrija upozorava da bi dio troškova mogao biti prebačen na kupce, što bi moglo usporiti rast prodaje električnih automobila u Evropi.

Predstavnici sektora očekuju da će se o ovom pitanju uskoro izjasniti nadležne institucije Evropske unije i Velike Britanije, jer bi odluka mogla imati značajan uticaj na budućnost evropske automobilske industrije.