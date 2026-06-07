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Rendgenski snimci pokazuju zašto uvijek treba vezati pojas u autu: Mnogi vozači ih zanemaraju, a mogu im spasiti život

Rendgenski snimci pokazuju zašto uvijek treba vezati pojas u autu: Mnogi vozači ih zanemaraju, a mogu im spasiti život

Autor Haris Krhalić Izvor Kurir
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Saznajte šta se tačno dešava sa tijelom i unutrašnjim organima u stotinkama sekunde tokom sudara i zašto su povrede bez sigurnosnog pojasa fatalne.

Šta se dešava sa tijelom tokom sudara ako ne nosite sigurnosni pojas Izvor: wen hui wang / Panthermedia / Profimedia

Jezivi rendgenski snimci i svjedočanstva, nažalost, savršeno oslikavaju surovu stvarnost fizike u trenutku sudara. Kada se vozilo naglo zaustavi zbog udara, tijelo koje nije vezano nastavlja se kretati istom brzinom kojom se vozilo kretalo prije sudara.

Evo šta se tačno događa s tijelom u tim kritičnim stotinkama sekunde i zašto su povrede bez pojasa tako razorne.

1. Tri sudara u jednom

U svakoj prometnoj nesreći zapravo se dogode tri odvojena sudara:

  • Sudar vozila: Automobil udara u prepreku i deformiše se
  • Sudar tijela: Tijelo nevezanog putnika nastavlja letjeti napred dok ne udari u unutrašnjost vozila (šoferšajbnu, volan, instrumentnu ploču) ili izleti iz njega.
  • Sudar organa: Unutrašnji organi (srce, pluća, mozak) silovito udaraju u obrise grudnog koša i lobanje, što dovodi do unutrašnjeg krvarenja i fatalnih povreda.
Sigurnosni pojas u autu može se koristiti kao otvarač za flaše
Izvor: Ruslan Merentsov / Alamy / Profimedia

2. Slučaj "Noge na instrumentnoj ploči"

Držanje nogu na prednjoj ploči (kokpitu) veoma je opasna navika. Kada se u toj poziciji aktivira vazdušni jastuk, on se otvara brzinom od oko 300 km/h.

Vazdušni jastuk ne spašava život, već koljena putnika silovito ispaljuje ravno u njegovo lice, dok silina udarca doslovno izbija grudnu kost iz kuka i smrskava karlicu. Posljedice su trajni invaliditet i stravična bol.

3. Opasnost na zadnjem sjedištu: "Ljudski projektil"

Mnogi zabludu o sigurnosti žive na zadnjem sedišt. Osoba koja nije vezana straga u trenutku frontalnog sudara postaje ljudski projektil. Ona svojom težinom (koja se zbog G-sila u trenutku udara umnožava) leti napred, lomi prednje sedište i vrlo često ubija vozača ili suvozača ispred sebe, čak i ako su oni bili uredno vezani.

Izvor: Myron Standret / Alamy / Profimedia

Što zapravo radi sigurnosni pojas?

Sigurnosni pojas nije dizajniran samo da vas "drži da ne ispadnete". Njegova uloga je strateška:

Sila se raspoređuje na najčvršće dijelove tijela: Pojas prelazi preko kostiju zdelice i prsnog koša, koji mogu podnijeti najveći pritisak.

Usporavanje tijela: Pojas se lagano rasteže kako bi produljio vrijeme zaustavljanja vašeg tijela, čime se drastično smanjuje sila koja djeluje na organe.


Wear your seat belts ladies and gentlemen.
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Sinkronizacija sa vazdušnim jastukom: Vazdušni jastuk je projektiran da radi isključivo u kombinaciji s pojasom. Ako niste vezani, poletjećete napred prebrzo i udariti u vazdušni jastuk u fazi dok se on još eksplozivno otvara, što može uzrokovati prelom vrata.

Udobnost tokom vožnje ili izgovori poput "samo idemo do prodavnice" gube svaki smisao pred činjenicom da fiziku ne zanima dužnina relacije. Pojas doslovno čini razliku između "izlaska iz vozila s par modrica" i "trajnog invaliditeta ili smrti".

(Kurir.rs/Index)

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automobili sudar pojas bezbjednost

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