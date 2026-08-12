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Holivudski glamur u šestoj deceniji: Dženifer Lopez zapalila mreže senzacionalnim izdanjem

Holivudski glamur u šestoj deceniji: Dženifer Lopez zapalila mreže senzacionalnim izdanjem

Izvor Lepa i srećna
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Dženifer Lopez raspametila mreže fotkama u donjem vešu i otkrila tajnu svog izgleda

Džej Lo u bijelom donjem vešu kako vježba Izvor: Perusseau - @ppress_photography / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Da su godine zaista samo broj, Dženifer Lopez iznova dokazuje svakim svojim novim pojavljivanjem. U seriji fotografija koje je objavila na društvenim mrežama, ova muzička ikona je izgledala apsolutno senzacionalno, kanališući bezvremenski glamur zlatnog doba Holivuda.

Pozirajući u izazovnom, svilenom belom donjem vešu ispred garderobera, Latino zvijezda u šestoj deceniji istakla je svoju besprijekorno izvajanu figuru na kojoj bi joj pozavidjele i duplo mlađe koleginice. Retro notu celom izdanju dala je bijela čipkana marama upotpunjena elegantnim crnim naočarima za sunce, bijelom četvrtastom tašnom i šik salonkama koje su dodatno produžile njene izvajane noge.

Uz objavu na kojoj je zabilježio fotograf Čarli Čiju, diva je kratko poručila: „Sezona Lavova se nastavlja“, aludirajući na svoj horoskopski znak i energiju koja ne jenjava.

Riječi hvale i oduševljenja u komentarima nisu prestajale da se nižu: „Telo je apsolutni cilj!“, „Ova savršenstvo je skoro pa nevjerovatno“, „Izgledaš kao boginja sa savršenim nogama“, samo su neke od reakcija zapanjenih fanova.

Iza ovog spektakularnog izgleda ne stoji samo genetika, već čelična disciplina i zdrav stil života na kojima je Dženifer odavno izgradila reputaciju.

„Nije tajna da je fitnes veoma važan deo mog života“, izjavila je jednom prilikom za magazin Us Weekly, naglašavajući neraskidivu vezu između fizičke aktivnosti i mentalnog zdravlja. „Kada pronađete dobar balans kroz odlučnost i fokus, prirodno težite tome da budete najbolja verzija sebe.“

Priznaje da ni njoj nije strana ni lenjost, naročito ujutru, ali je motivacija uvijek pobijedi:

„Vrlo rijetko propuštam trening. Ponekad radim do kasno, pa pomislim: 'Uf, ne mogu danas'. Ali onda sama sebi kažem: 'Samo uradi to. To je samo sat vremena.' Sve je u tome da pobijedite sopstvenu lenjost.“

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