Dženifer Lopez pomjerilila nogu i pokazala previše u minijaturnoj haljini

Pojavila na Nedelji visoke mode u Parizu, birajući sjajnu, providnu haljinu uparenu sa ekscentričnim kaputom od perja.

Izvor: ABC / Ferrari / Profimedia

Latino zvijezdaDženifer Lopezizazvala je pažnju na jednoj reviji, a zbog snimka na kojem joj je vidi donji veš nastao je haos na društvenim mrežama.

Iako su prošle decenije, svi se još uvijek sjećamo čuvene scene Šeron Stoun u "Niskim strastima", a čini se da je legendardna glumica dobila nasljednicu.

Šeron Stoun u filmu Niske strasti

Izvor: TriStar Pictures - Carolco Pictu / Christophel Collection / Profimedia

Pojavila na Nedjelji visoke mode u Parizu, birajući sjajnu, providnu haljinu uparenu sa ekscentričnim kaputom od perja.

Ova kreacija posebno je pravljena za Dženifer, a sudeći po snimku koji je možda i najviralniji sa revije - zbog toga je možda i zašalila.

Pošto su u pitanju rese i malo duži sako-haljina, Dženifer je bilo nezgodno da napravi bilo kakav pokret.

Upravo dok je sjedila, i ne zanjući da je snima jedna kamera, pevačica je napravila kiks, te je cijeli svijet video njen donji veš. Snimak je postao viralan na društvenim mrežama.