Izdvojili smo parfeme koji se ističu dugotrajnošću, svestranošću i pouzdanim performansama i važe za 5 najboljih muških parfema koji su savršeni u gotovo svakoj prilici.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Stručnjaci su izdvojili pet muških parfema koji se ističu kvalitetom, dugotrajnošću i svestranošću.

Na vrhu liste našao se Dior Sauvage Parfum, koji važi za najbolji izbor za gotovo svaku priliku.

Neki su idealni za svakodnevno nošenje i posao, dok su drugi kao stvoreni za večernje izlaske.

Dobar parfem postaje dio vašeg stila mnogo prije nego što neko primijeti sat ili cipele koje nosite. Pravi miris trebalo bi da odgovara vašem načinu života jednako kao i garderobi - bilo da vam treba nešto svježe za kancelariju, lagano za tople dane ili intenzivniji miris za večernje izlaske.

Izdvojili smo parfeme koji se ističu dugotrajnošću, svestranošću i pouzdanim performansama i važe za 5 najboljih muških parfema koji su savršeni u gotovo svakoj prilici.

Dior Sauvage

Najbolji izbor za one koji žele jedan parfem za sve prilike. Kombinacija bergamota, lavande, sandalovine i ćilibara pruža svjež, ali istovremeno topao i elegantan miris koji traje satima.

Bleu de Chanel

Sofisticiran i diskretan parfem idealan za kancelariju. Citrusne note, tamjan i drvenasta baza čine ga odličnim izborom za muškarce koji vole klasičnu eleganciju.

Hugo Boss Bottled

Bezvremenski klasik sa notama jabuke, cimeta i sandalovine. Topao i prijatan miris koji je odličan za svakodnevno nošenje i neformalne večernje prilike.

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Vidi opis Ovaj muški parfem proglašen je najboljim za svaku priliku: Miriše luksuzno i traje satima Iris i prolećna bašta u nežnom, puderastom tonu. Miris koji je istovremeno luksuzan, ali i delikatan i romantičan. Cena je blizu 1.000 dolara, a za specijalnu liniju mekše kompozicije postoji lista čekanja. Amber miris omiljen među njujorškom elitom. Puderasti miris – Perfumer H Dust - eteričan i moderan, sa irisom, narandžinim cvetom i vanilom. Guerlain Neroli Plein Sud - Sunčani neroli sa toplim začinima poput šafrana i karanfilića – sofisticirana verzija letnjeg mirisa. Trešnjin cvet – Chanel Comète - Puderasti akordi, bademasti trešnjin cvet i iris. Inspirisan Šanelovom kolekcijom nakita iz 1932. godine. Sandalovina – Hermès Santal Massoia - Kremasta sandalovina, nežna i profinjena, miris zimskih skijališta i letnjih konjičkih staza. Mošusni miris – Balenciaga Muscara - sanjalačka Sanovita, puderasta interpretacija irisnog mošusa – nežan i nezaboravan parfem Ruža – Dior Gris Dior - Pačuli i ruža u elegantnoj, nenametljivoj kompoziciji. Diskretan miris za svaki dan. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Promo Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Promo Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Promo Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Promo Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Promo Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Promo Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Promo Br. slika: 8 8 / 8

Giorgio Armani Acqua di Giò

Jedan od najpoznatijih ljetnjih parfema. Morske note, bergamot i jasmin pružaju osjećaj svježine, zbog čega je idealan za visoke temperature i dnevne aktivnosti.

Versace Eros

Parfem namenjen večernjim izlascima. Nana, zelena jabuka, vanila i tonka stvaraju intenzivan i zavodljiv miris koji ostavlja upečatljiv utisak.

Kako odabrati pravi parfem?

Za dnevne prilike i ljeto najbolji su citrusni i vodeni mirisi, dok su drvenasti parfemi najsvestraniji izbor za posao i svakodnevno nošenje. Slatkasti i intenzivniji mirisi najbolje odgovaraju večernjim izlascima.

(Lepa i srećna/Mondo)