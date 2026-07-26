Grčka pita sa sirom na brzinu: Hrskava spolja, kremasta iznutra, a tajna je u začinima

Kako se pravi originalna grčka pita sa sirom, evo brzog recepta!

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Ako tražite brz i ukusan obrok za porodičnu večeru ili želite da iznenadite goste nečim novim, grčka pita sa sirom – poznatija kao tiropita – savršen je izbor. Priprema se od tankih kora i bogatog fila od sira, a odlikuje je hrskava spoljašnjost i mekana, sočna unutrašnjost.

Tradicionalno se pravi od fino razvučenih filo kora, pa je važno odabrati što tanje kore. Iako se najčešće puni feta sirom, slobodno možete kombinovati više vrsta sireva kako biste dobili još bogatiji i raskošniji ukus.

Osnovne informacije o jelu

Kuhinja: Grčka

Kategorija: Pita / Predjelo

Količina / Porcije: 8

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme pečenja: 40 minuta

Ukupno vrijeme: 60 minuta

Energetska vrijednost: 340 kcal po porciji

Sastojci

500 g tankih kora za pitu (filo kore)

300 g sira po izboru (feta ili mješavina sireva)

4 jaja

200 ml mlijeka

30 g brašna

10 g putera

Mješavina grčkih začina ili origano

Priprema u tri koraka

Korak 1: Slaganje pite

Zagrijte rernu na 180°C i premažite pleh puterom. Kore rasporedite u pleh tako da im ivice prelaze preko stranica. Sir izrendajte ili usitnite viljuškom (ako koristite više vrsta, sjedinite ih u jednoj posudi). Sir ravnomjerno rasporedite preko kora i pospite origanom ili grčkim začinima.

Korak 2: Dodavanje fila

Umutite jaja, mlijeko i brašno dok ne dobijete ujednačenu smjesu. Ostavite dvije kašike smjese sa strane, a ostatkom ravnomjerno prelijte fil od sira. Preklopite ivice kora preko fila i tako zatvorite pitu, pa je odozgo premažite sačuvanom smjesom od jaja i mlijeka.

Korak 3: Pečenje

Čačkalicom ili viljuškom napravite nekoliko rupica na površini kako bi para mogla da izlazi tokom pečenja. Pecite u zagrijanoj rerni oko 40 minuta, odnosno dok pita ne dobije prepoznatljivu zlatno-smeđu boju i ne postane hrskava.

Bonus trik za savršeno hrskave slojeve:

Prije nego što stavite fil, svaku drugu koru lagano premažite mješavinom otopljenog putera i malo ulja. Tako će vaša tiropita imati znatno više hrskavih slojeva i još bogatiji ukus!