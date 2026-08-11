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Bruskete sa paradajzom i bosiljkom: Jednostavno predjelo koje uvijek uspijeva

Bruskete sa paradajzom i bosiljkom: Jednostavno predjelo koje uvijek uspijeva

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
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Napravite hrskave bruskete sa paradajzom i bosiljkom. Donosimo jednostavan recept za ukusno italijansko predjelo koje se priprema za nekoliko minuta.

Bruskete sa paradajzom i bosiljkom: Brz i jednostavan recept Izvor: Shutterstock

Bruskete su idealne kada želite da pripremite brzo predjelo, laganu večeru ili posluženje za goste. Ne zahtijevaju mnogo sastojaka, a kombinacija prepečenog hljeba, paradajza, bosiljka i maslinovog ulja daje im prepoznatljiv mediteranski ukus.

Za pripremu možete koristiti baget, ciabattu ili neki drugi hljeb sa čvršćom koricom. Paradajz bi trebalo da bude zreo i sočan, dok svježi bosiljak daje posebnu aromu.

Sastojci:

1 baget ili ciabatta
3–4 zrela paradajza
šaka svježeg bosiljka
2–3 čena bijelog luka
3 kašike maslinovog ulja
so
svježe mljeveni crni biber
1 kašičica balzamiko sirćeta, po želji

Priprema:

Hljeb isijecite na kriške debljine oko jedan do dva centimetra. Poređajte ih na pleh i premažite sa malo maslinovog ulja, pa pecite u rerni zagrijanoj na 200 stepeni oko pet do osam minuta, odnosno dok ne postanu hrskave i blago zlatne.

Za to vrijeme paradajz operite i isijecite na sitne kockice. Dodajte sitno nasjeckan bosiljak, maslinovo ulje, so i biber. Po želji možete dodati i malo balzamiko sirćeta.

Kada je hljeb pečen, svaku krišku lagano natrljajte prepolovljenim čenom bijelog luka. Preko hljeba rasporedite pripremljeni paradajz i bosiljak.

Bruskete poslužite odmah, dok je hljeb još topao i hrskav.

Mali trik za još bolji ukus

Ako imate vremena, paradajz ostavite nekoliko minuta nakon začinjavanja kako bi pustio sokove i upio ukuse bosiljka, maslinovog ulja i začina. Ipak, smjesu nemojte ostavljati predugo prije serviranja jer bi hljeb mogao izgubiti hrskavost.

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Tagovi

recept Mondo kuhinja predjelo

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