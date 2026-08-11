Bruskete sa paradajzom i bosiljkom: Jednostavno predjelo koje uvijek uspijeva

Napravite hrskave bruskete sa paradajzom i bosiljkom. Donosimo jednostavan recept za ukusno italijansko predjelo koje se priprema za nekoliko minuta.
Bruskete su idealne kada želite da pripremite brzo predjelo, laganu večeru ili posluženje za goste. Ne zahtijevaju mnogo sastojaka, a kombinacija prepečenog hljeba, paradajza, bosiljka i maslinovog ulja daje im prepoznatljiv mediteranski ukus.
Za pripremu možete koristiti baget, ciabattu ili neki drugi hljeb sa čvršćom koricom. Paradajz bi trebalo da bude zreo i sočan, dok svježi bosiljak daje posebnu aromu.
Sastojci:
1 baget ili ciabatta
3–4 zrela paradajza
šaka svježeg bosiljka
2–3 čena bijelog luka
3 kašike maslinovog ulja
so
svježe mljeveni crni biber
1 kašičica balzamiko sirćeta, po želji
Priprema:
Hljeb isijecite na kriške debljine oko jedan do dva centimetra. Poređajte ih na pleh i premažite sa malo maslinovog ulja, pa pecite u rerni zagrijanoj na 200 stepeni oko pet do osam minuta, odnosno dok ne postanu hrskave i blago zlatne.
Za to vrijeme paradajz operite i isijecite na sitne kockice. Dodajte sitno nasjeckan bosiljak, maslinovo ulje, so i biber. Po želji možete dodati i malo balzamiko sirćeta.
Kada je hljeb pečen, svaku krišku lagano natrljajte prepolovljenim čenom bijelog luka. Preko hljeba rasporedite pripremljeni paradajz i bosiljak.
Bruskete poslužite odmah, dok je hljeb još topao i hrskav.
Mali trik za još bolji ukus
Ako imate vremena, paradajz ostavite nekoliko minuta nakon začinjavanja kako bi pustio sokove i upio ukuse bosiljka, maslinovog ulja i začina. Ipak, smjesu nemojte ostavljati predugo prije serviranja jer bi hljeb mogao izgubiti hrskavost.