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Prženice od tikvica punjene sirom: Zaboravljeni recept koji morate da isprobate

Prženice od tikvica punjene sirom: Zaboravljeni recept koji morate da isprobate

Autor D.V. Izvor Stvar ukusa
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Otkrijte kako pripremiti prženice od tikvica punjene sirom. Savršene su za ljetnje dane, uz hladan umak od kiselog mlijeka.

Prženice od tikvica punjene sirom recept Izvor: Shutterstock

Kada tokom ljeta tikvice preplave bašte i pijace, osim musake i pohovanih tikvica, vrijedi isprobati i ovaj pomalo zaboravljeni recept. Prženice od tikvica su spoj svega što volimo u domaćoj kuhinji - hrskave korice, kremastog nadeva od sira i osvježavajućeg umaka koji ih čini još ukusnijim.

Ovo nisu obične pohovane tikvice. Posebnost recepta je u tome što se dve pržene kriške tikvice spajaju nadjevom od sira, a zatim se još jednom oblažu u smjesu za pohovanje i prže dok ne dobiju zlatnu, hrskavu koricu. Najljepše su dok su tople, uz hladan umak od kiselog mleka, bijelog luka i mirođije.

Sastojci

800 g mladih tikvica
200 g sira
1 šolja ulja za prženje
1 šolja brašna
1/2 šolje prezli
6 jaja
2 čaše kiselog mlijeka
2 čena bijelog luka
so po ukusu
mirođija ili peršun

Priprema

Mlade tikvice operite i po želji oljuštite, zatim ih isijecite po dužini na tanke trake. Posolite ih i ostavite nekoliko minuta da puste višak vode. Nakon toga ih blago ocijedite i uvaljajte u brašno. U zagrejanom ulju propržite trake tikvica sa obje strane dok blago ne porumene. Izvadite ih na papirni ubrus kako bi upile višak masnoće. Sir izgnječite viljuškom i pomiješajte sa dva jaja. Dobijenu smjesu koristite kao nadjev između dvije kriške tikvice. Spojite po dve trake tikvica tako da nadjev ostane u sredini. Preostala jaja umutite. Svaku spojenu prženicu prvo umočite u jaja, zatim u mješavinu brašna i prezli, pa ponovo u jaja. Pržite ih u zagrijanom ulju dok sa obje strane ne dobiju lijepu zlatnu boju i hrskavu koricu.

U činiji pomiješajte kiselo mlijeko sa sitno sjeckanim ili izgnječenim bijelim lukom, mirođijom ili peršunom i malo soli. Poslužite prženice dok su još tople, uz hladan umak koji savršeno osvježava i upotpunjuje ukus tikvica i sira.

Umjesto prženja u dubokom ulju, prženice možete pripremiti i u rerni ili fritezi na vruć vazduh.

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Tagovi

Mondo kuhinja recepti recept

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