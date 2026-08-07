Pobjegnite od paklenih vrućina: Ova stabla rashlađuju kuću i prave najljepši hlad u dvorištu, a ne uništavaju temelje

Kako pametnim odabirom drveća možete da snizite temperaturu u domu, zaštitite prostor od vrelog sunca i smanjite račune za struju? Pročitajte!
Drveće ima izuzetnu ulogu u rashlađivanju dvorišta i kuće u ljetnjim vrućinama. Ona se ne svodi samo na pravljenje sjenke. Kroz proces transpiracije, stabla aktivno upijaju vodu iz zemljišta i oslobađaju je u vidu vodene pare, čime efikasno snižavaju temperaturu okolnog vazduha. Kada pravilno odaberete vrstu i poziciju, drveće postaje vaš najvažniji saveznik u borbi protiv ljetnjih vrućina. Strateškom sadnjom smanjujete količinu toplote koju fasada i prozori apsorbuju, što direktno utiče na niže račune za struju i manje korišćenje klima-uređaja.
Pri odabiru stabla važno je misliti unaprijed. Cilj je pronaći vrste koje neće oštetiti temelje ili podzemne instalacije, kao i one koje neće ometati električne vodove kada dostignu svoju punu visinu. Dajemo vam nekoliko prijedloga ako birate drveće koje je bezbjedno za sadnju u blizini kuće i koje će pružiti savršenu zaštitu od sunca.
1. Judino drvo za blagu sjenku
Ovo dekorativno stablo savršeno se prilagođava našem podneblju i izuzetno je popularno u ovdašnjim vrtovima. Sa specifičnim listovima u obliku srca i bujnim prolećnim cvjetanjem u jarkim nijansama roze boje, stvara blagu i prijatnu sjenku. Zbog skromnih dimenzija i bezbjednog korijenovog sistema, Judino drvo je idealno za sadnju u blizini kuća, terasa i manjih dvorišta gdje je potrebna ciljana zaštita od sunca bez bojazni od oštećenja temelja.
2. Japanski javor za elegantan hlad
Japanski javor odavno krasi mnoge domaće bašte zahvaljujući svojoj eleganciji i spektakularnim bojama lista koje se mijenjaju tokom godišnjih doba. Ova kompaktna vrsta pruža umjerenu i probranu hladovinu, pa se često sadi blizu prozora ili tremova. Odlično reaguje na uslove u našem regionu, a uz malo vlage i delimičnu zaštitu od najjačeg popodnevnog sunca, predstavlja estetski i funkcionalan dodatak svakom prostoru.Izvor: Shutterstock
3. Indijski jorgovan za ljetnju svježinu
Poznat i pod nazivom lagerstremija, indijski jorgovan osvaja vrtove zbog izuzetne otpornosti na visoke temperature. Sa visinom koja se obično kreće između tri i sedam metara, savršeno se uklapa u prostore u neposrednoj blizini objekata. Njegova gusta krošnja pruža filtriranu hladovinu, unoseći živopisne boje roze, bele ili ljubičaste nijanse u dvorište tokom najvrelijih mjeseci.
4. Grab kao pouzdan zaštitnik
Običan grab predstavlja izuzetno čvrst i pouzdan izbor za stvaranje guste i kompaktne sjenke. Odlikuje se gustim sklopom grana i listova koji efikasno zaustavljaju prodor sunčevih zraka ka fasadi. Dobro podnosi orezivanje i prilagođava se različitim tipovima zemljišta, pa se lako oblikuje prema potrebi dvorišta, bez opasnosti da ugrozi podzemne instalacije ili krov.
5. Koprivić za prostranija dvorišta
Ukoliko je cilj da se veća površina ili osunčani dio kuće zakloni od ljetnje žege, autohtoni koprivić je izvrstan izbor. Riječ je o izuzetno otpornom i dugovečnom drvetu koje odlično podnosi sušu i gradske uslove. Njegova široka krošnja pravi dubok i moćan hlad, a korijenski sistem je stabilan, što ga čini jednim od najboljih prirodnih saveznika u zaštiti doma od pregrijavanja.
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Pobjegnite od paklenih vrućina: Ova stabla rashlađuju kuću i prave najljepši hlad u dvorištu, a ne uništavaju temelje
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