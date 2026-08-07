Pobjegnite od paklenih vrućina: Ova stabla rashlađuju kuću i prave najljepši hlad u dvorištu, a ne uništavaju temelje

Kako pametnim odabirom drveća možete da snizite temperaturu u domu, zaštitite prostor od vrelog sunca i smanjite račune za struju? Pročitajte!

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Drveće ima izuzetnu ulogu u rashlađivanju dvorišta i kuće u ljetnjim vrućinama. Ona se ne svodi samo na pravljenje sjenke. Kroz proces transpiracije, stabla aktivno upijaju vodu iz zemljišta i oslobađaju je u vidu vodene pare, čime efikasno snižavaju temperaturu okolnog vazduha. Kada pravilno odaberete vrstu i poziciju, drveće postaje vaš najvažniji saveznik u borbi protiv ljetnjih vrućina. Strateškom sadnjom smanjujete količinu toplote koju fasada i prozori apsorbuju, što direktno utiče na niže račune za struju i manje korišćenje klima-uređaja.

Pri odabiru stabla važno je misliti unaprijed. Cilj je pronaći vrste koje neće oštetiti temelje ili podzemne instalacije, kao i one koje neće ometati električne vodove kada dostignu svoju punu visinu. Dajemo vam nekoliko prijedloga ako birate drveće koje je bezbjedno za sadnju u blizini kuće i koje će pružiti savršenu zaštitu od sunca.

1. Judino drvo za blagu sjenku

Ovo dekorativno stablo savršeno se prilagođava našem podneblju i izuzetno je popularno u ovdašnjim vrtovima. Sa specifičnim listovima u obliku srca i bujnim prolećnim cvjetanjem u jarkim nijansama roze boje, stvara blagu i prijatnu sjenku. Zbog skromnih dimenzija i bezbjednog korijenovog sistema, Judino drvo je idealno za sadnju u blizini kuća, terasa i manjih dvorišta gdje je potrebna ciljana zaštita od sunca bez bojazni od oštećenja temelja.

dvorište u hladovini Judino drvo

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

2. Japanski javor za elegantan hlad

Japanski javor odavno krasi mnoge domaće bašte zahvaljujući svojoj eleganciji i spektakularnim bojama lista koje se mijenjaju tokom godišnjih doba. Ova kompaktna vrsta pruža umjerenu i probranu hladovinu, pa se često sadi blizu prozora ili tremova. Odlično reaguje na uslove u našem regionu, a uz malo vlage i delimičnu zaštitu od najjačeg popodnevnog sunca, predstavlja estetski i funkcionalan dodatak svakom prostoru.

Izvor: Shutterstock



3. Indijski jorgovan za ljetnju svježinu

Poznat i pod nazivom lagerstremija, indijski jorgovan osvaja vrtove zbog izuzetne otpornosti na visoke temperature. Sa visinom koja se obično kreće između tri i sedam metara, savršeno se uklapa u prostore u neposrednoj blizini objekata. Njegova gusta krošnja pruža filtriranu hladovinu, unoseći živopisne boje roze, bele ili ljubičaste nijanse u dvorište tokom najvrelijih mjeseci.

Indijski ljiljan

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

4. Grab kao pouzdan zaštitnik

Običan grab predstavlja izuzetno čvrst i pouzdan izbor za stvaranje guste i kompaktne sjenke. Odlikuje se gustim sklopom grana i listova koji efikasno zaustavljaju prodor sunčevih zraka ka fasadi. Dobro podnosi orezivanje i prilagođava se različitim tipovima zemljišta, pa se lako oblikuje prema potrebi dvorišta, bez opasnosti da ugrozi podzemne instalacije ili krov.

Carpinus betulus Grab

Izvor: Shutterstock

5. Koprivić za prostranija dvorišta

Ukoliko je cilj da se veća površina ili osunčani dio kuće zakloni od ljetnje žege, autohtoni koprivić je izvrstan izbor. Riječ je o izuzetno otpornom i dugovečnom drvetu koje odlično podnosi sušu i gradske uslove. Njegova široka krošnja pravi dubok i moćan hlad, a korijenski sistem je stabilan, što ga čini jednim od najboljih prirodnih saveznika u zaštiti doma od pregrijavanja.

Celtis australis koprivić

Izvor: Shutterstock

Pogledajte u galeriji prelijepo dvorište sa 4 garniture za sjedenje u hladovini.