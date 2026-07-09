Drveće koje se ne preporučuje za mali plac: Ovih 7 vrsta mogu da vam unište dvorište i temelj kuće

Veoma je važno i kakav koren razvija drvo, kao i koja je očekivana ukupna visina i širina krošnje.

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Jedna od najskupljih grešaka koju vlasnici dvorišta mogu da naprave jeste sadnja drveća bez prethodnog raspitivanja o njegovoj veličini kada dostigne maksimalnu visinu i širinu krošnje, kao i koliko održavanja zahtjeva. Veoma je važno i kakav korijen razvija drvo, jer neka mogu da podignu trotoare, prilaze, pa čak i ugroze temelje kuće.

1. Kuglasti slatki javor

Ovo drvo oduševljava jesenjim bojama, ali proizvodi bodljikave plodove koji padaju po dvorištu, trotoarima i prilazima. Osim što predstavljaju opasnost od klizanja ili povreda, iz njih se rasipa veliki broj sjemenki koje lako niču.

2. Srebrni javor

Brzorastuće je i atraktivno drvo, ali razvija plitak i snažan koren koji može da podigne trotoare, prilaze i terase. U proljeće odbacuje veliku količinu karakterističnih "helikopter" semenki koje završavaju u dvorištu i olucima.

3. Topola

Raste veoma brzo i pruža odličan hlad, ali dostiže ogromne dimenzije. Njeno korijenje može ozbiljno da ošteti trotoare, temelje i kanalizacione sisteme, dok lomljive grane i paperjasto sjeme zahtijevaju često čišćenje.

4. Crni orah

Kad počnu da opadaju, crni orasi mogu da oštete automobile i baštenski namještaj, a njihove ljuske ostavljaju tamne fleke. Osim toga, crni orah luči supstancu juglon, koja je štetna za mnoge biljke.

5. Bijeli dud

Ovo drvo ima veoma agresivan koren, a zreli plodovi lako padaju na zemlju i ostavljaju fleke. Ptice obožavaju njegove bobice, pa uz plodove često dolaze i ostaci koje ostavljaju ptice. Muška stabla proizvode i velike količine polena, što može predstavljati problem osobama koje pate od alergija.

6. Tuja

Tuje su čest izbor za živu ogradu, ali pojedine sorte veoma brzo rastu. Neke mogu dostići i više od 18 metara visine, pa bez redovne rezidbe lako prerastu prostor i zaklone kuću ili dvorište.

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7. Mimoza

Mimoza privlači pažnju nežnim cvjetovima, ali ima invazivan koren koji može da ošteti beton. Njene i cvjetovi sa sjemenom lako se raznose vetrom, a drvo je kratkog vijeka i sklono lomljenju tokom jakog vjetra ili snijega.

Šta treba provjeriti pre sadnje drveta?

Prije nego što izaberete drvo za svoje dvorište, razmislite o sljedećem: