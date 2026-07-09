Drveće koje se ne preporučuje za mali plac: Ovih 7 vrsta mogu da vam unište dvorište i temelj kuće

Veoma je važno i kakav koren razvija drvo, kao i koja je očekivana ukupna visina i širina krošnje.
Jedna od najskupljih grešaka koju vlasnici dvorišta mogu da naprave jeste sadnja drveća bez prethodnog raspitivanja o njegovoj veličini kada dostigne maksimalnu visinu i širinu krošnje, kao i koliko održavanja zahtjeva. Veoma je važno i kakav korijen razvija drvo, jer neka mogu da podignu trotoare, prilaze, pa čak i ugroze temelje kuće.
1. Kuglasti slatki javor
Ovo drvo oduševljava jesenjim bojama, ali proizvodi bodljikave plodove koji padaju po dvorištu, trotoarima i prilazima. Osim što predstavljaju opasnost od klizanja ili povreda, iz njih se rasipa veliki broj sjemenki koje lako niču.
2. Srebrni javor
Brzorastuće je i atraktivno drvo, ali razvija plitak i snažan koren koji može da podigne trotoare, prilaze i terase. U proljeće odbacuje veliku količinu karakterističnih "helikopter" semenki koje završavaju u dvorištu i olucima.
3. Topola
Raste veoma brzo i pruža odličan hlad, ali dostiže ogromne dimenzije. Njeno korijenje može ozbiljno da ošteti trotoare, temelje i kanalizacione sisteme, dok lomljive grane i paperjasto sjeme zahtijevaju često čišćenje.
4. Crni orah
Kad počnu da opadaju, crni orasi mogu da oštete automobile i baštenski namještaj, a njihove ljuske ostavljaju tamne fleke. Osim toga, crni orah luči supstancu juglon, koja je štetna za mnoge biljke.
5. Bijeli dud
Ovo drvo ima veoma agresivan koren, a zreli plodovi lako padaju na zemlju i ostavljaju fleke. Ptice obožavaju njegove bobice, pa uz plodove često dolaze i ostaci koje ostavljaju ptice. Muška stabla proizvode i velike količine polena, što može predstavljati problem osobama koje pate od alergija.
6. Tuja
Tuje su čest izbor za živu ogradu, ali pojedine sorte veoma brzo rastu. Neke mogu dostići i više od 18 metara visine, pa bez redovne rezidbe lako prerastu prostor i zaklone kuću ili dvorište.Izvor: Shutterstock
7. Mimoza
Mimoza privlači pažnju nežnim cvjetovima, ali ima invazivan koren koji može da ošteti beton. Njene i cvjetovi sa sjemenom lako se raznose vetrom, a drvo je kratkog vijeka i sklono lomljenju tokom jakog vjetra ili snijega.
Šta treba provjeriti pre sadnje drveta?
Prije nego što izaberete drvo za svoje dvorište, razmislite o sljedećem:
- Uslovi za rast - proverite koliko sunca, vode i kakvo zemljište zahtjeva.
- Veličina dvorišta - veliko drvo nije dobar izbor za mali plac, naročito ako se nalazi blizu kuće ili ograde.
- Konačna veličina - ne gledajte samo visinu, već i širinu krošnje koja može da zakloni prozore, krov ili komšijsko dvorište.
- Količina otpada - lišće, plodovi, sjemenke, smola i opalo granje mogu značajno da povećaju posao oko održavanja dvorišta.