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Kako obnoviti ispucali betonski prilaz, korak po korak: Profesionalni rezultat uz malo truda i vremena

Kako obnoviti ispucali betonski prilaz, korak po korak: Profesionalni rezultat uz malo truda i vremena

Autor Dušan Volaš
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Do pucanja betona najčešće dolazi zbog rasta korenja drveća, pomjeranja tla, smrzavanja i odmrzavanja tokom zime, kao i širenja betona usled visokih ljetnjih temperatura.

Kako popraviti rupe i pukotine u betonskom prilazu: Potrebni materijali i alati Izvor: Shutterstock

Pukotine i oštećenja na betonskom prilazu nisu samo estetski problem, već mogu da se šire i dovedu do ozbiljnijih oštećenja. Dobra vijest je da se manji i srednje veliki defekti mogu sanirati za jedan vikend, bez potrebe za potpunom zamjenom betonske ploče.

Šta vam je potrebno za sanaciju:

Alat:

  • perač pod pritiskom
  • kanta od oko 20 litara
  • električna bušilica sa nastavkom za miješanje
  • ravna gleterica
  • metla ili duvač lišća
  • gumeni brisač (rakla)
  • metla sa dugom drškom (opciono)

Materijal:

  • sredstvo za čišćenje betona i zidarskih površina
  • suva betonska mešavina
  • voda
  • masa za obnovu betona
Izvor: Shutterstock

Kako popraviti pukotine i rupe na betonskom prilazu

Korak 1: Temeljno očistite beton

Prije početka popravke potrebno je dobro oprati površinu. Peračem pod pritiskom uklonite prljavštinu, mahovinu, buđ i masne naslage. Najpre nakvasite beton kako sredstvo za čišćenje ne bi prebrzo isparilo.

Sipajte sredstvo za čišćenje u rezervoar perača, nanesite ga prema uputstvu proizvođača, a zatim pomoću mlaznice pod visokim pritiskom detaljno očistite cijelu površinu. Posebnu pažnju obratite na pukotine iz kojih treba ukloniti svu prašinu, sitne kamenčiće i mrvičasti beton.

Korak 2: Pripremite betonsku smjesu

U kanti pomiješajte suvu betonsku mješavinu sa vodom dok ne dobijete gustinu sličnu tijestu za kolače. Za manje i pliće pukotine može da posluži masa bez šljunka, dok je za veća i dublja oštećenja pogodnija standardna betonska mješavina koja sadrži sitni agregat.

Korak 3: Popunite pukotine

Sipajte pripremljenu smješu u pukotine i oštećena mjesta. Ravnom gletericom dobro utisnite beton kako bi ispunio cijelu pukotinu, a zatim uklonite višak materijala i poravnajte površinu. Ostavite zakrpljena mjesta da se suše preko noći.

Izvor: Shutterstock

Korak 4: Obnovite cijeli prilaz

Kada se popravke osuše, pripremite masu za obnovu betona. Ona treba da bude znatno ređa od smješe za popravku pukotina, približno gustine tijesta za palačinke. Prije nanošenja uklonite lišće i prašinu, a zatim blago nakvasite beton. Sipajte masu na prilaz i ravnomjerno je rasporedite gumenim brisačem, obrađujući manje površine jednu po jednu kako biste izbjegli vidljive spojeve.

Završna obrada

Kada beton počne da se steže, površinu možete lagano preći metlom sa dugom drškom kako biste dobili blagu teksturu koja smanjuje klizanje kada je beton mokar.

Obnovljeni prilaz može da se koristi nakon najmanje šest sati, dok je za vožnju automobilom preporučljivo sačekati najmanje 24 sata, ali je svakako najbolje pogledati preporuku proizvođača upotrebljenog materijala.

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