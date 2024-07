Male kućne majstorije: Uradi sam u par koraka

Uz šrafciger, kliješta, izolir-traku i još ponešto može dosta posla da se završi, a da nemate potrebu da kupujete skupe alate.

Crkla je sijalica, nema faze u utičnici, prozor ne dihtuje, škripi stari krevet, problemi su sa kojima se svakodnevno suočavamo. Osim što stvaraju nervozu, mogu i dosta novca da vam istjeraju iz džepa jer dolazak majstora često nije jeftin. Ne ide ni da mučite komšiju za svaku sitnicu. Ako želite da uštedite novac i da naučite nešto novo, dovoljno je da se malo zainteresujete za kućne majstorije koje često nisu mnogo teške.

Za sitna kućna održavanja nije vam potreban ni veliki alat. Sa šrafcigerom, kliještima, izolir trakom i još ponečim može dosta posla da se završi, a da nemate potrebu da kupujete skupe alate.

Recimo, ukoliko ste rasklopili neki kućni uređaj, radio ili nešto manjih gabarita, u nadi da ćete vidjeti zašto ne radi, ili vas je zanimalo šta ima unutra, morali ste da odšrafite šrafove. Ali, ako ne želite da ih pogubite dok ponovo sve sastavljate, dovoljno je da namagnetišete šrafciger (protrljajte ga desetak puta preko magneta) i šrafovi će visiti na njemu bez opasnosti da ispadnu, a i dodatno će vam olakšati zavrtanje.

Imate potrebu da provjerite vaservagom da li je neka površina ravna. Ništa lakše, ali vodite računa da je okrenete na više strana da biste provjerili da li je svuda podjednako ravno. Ako vodeni balončić stoji na sredini između dvije crte, onda znajte da je površina potpuno ravna.

Bušite rupu, a želite da bude tačno na mjestu gdje se obilježili. Probušite parče tanje daske i kroz tu rupu započnite novo bušenje. Ovo će vam omogućiti da bušilica ne ide lijevo-desno dok radite i posao ćete završiti začas.

Često vam se dešava da kad pustite vodu na česmi u kuhinji ili kupatilu čujete vodu dok se kreće kroz cijevi, što veoma često može da bude iritirajuće. Ubuduće, ako se desi da mijenjate cijevi ili ako neko od vaših prijatelja postavlja cijevi u svojoj kući, napomenite mu da cijevi prije postavljanja izoluje specijalnim sunđerastim navlakama koje će utišati buku od protoka vode.

U današnjim, modernim kuhinjama čest problem je zapušenje sudopere, do čega dolazi prilikom ručnog pranja tanjira jer krupniji ostaci hrane i masnoća koji dospiju u slivnik ne mogu da prođu i dovode do začepljenja. Da bi se to izbjeglo, zaledite sirće u posudu za kockice od leda, zatim te kockice sipajte u odvod sudopere i sačekajte pola sata da se odlede, a zatim isperite vodom sa česme. Dovoljno je da jednom nedjeljno ovo ponovite i slivnik će uvijek biti prohodan.

Sumnjate da vam curi vodokotlić, a ne znate kako da proverite. Sipajte u njega nekoliko kapi boje za hranu i za pola sata provjerite ve-ce šolju. Ako primijetite boju, vodokotlić definitivno ne drži vodu. Zamijenite ga ili provjerite stanje gumica i plovka – uštedićete vrijeme, a i račun za vodu će vam se smanjiti.

Voda slabo prolazi kroz tuš ili na česmama u kući. Razlog je kamenac koji se nataložio. Skinite sito sa slavine ili ručku od tuša i preko noći ih potopite u posudu sa sirćetom. Sutradan isperite i namontirajte i problem će biti riješen jer će sirće da rastvori nataloženi kamenac.

Ako imate drvene lakirane detalje na namještaju, neminovne su i ogrebotine. Da ih maskirate uzmite krejon u istoj boji i lagano preko njih pređite preko, a zatim vatom pokupite ostatak boje. Namještaj će ponovo dobiti stari sjaj.

Da bi se zidovi brže sušili ako krečite obavezno otvorite prozor i krečite zid po zid da biste brže mogli da nanesete drugi sloj farbe.

Jaka alkoholna pića, osim osnovne namjene, mogu da posluže i za kućne majstorije. Ako želite da dezinfikujete dušek u vašem krevetu, našpricajte ga lagano votkom, a zatim sačekajte da se osuši prije upotrebe. Ovako ćete sigurno uništiti sve bakterije na površini.

Provjerite kako dihtuju prozori

Ukoliko vam prozori ne dihtuju dobro u radnjama možete da kupite samoljepivu traku, koju sami vrlo lako možete da zalijepite oko prozorskih krila i da ponovo budu kao novi. Istu traku možete staviti i oko ulaznih vrata. Ne zaboravite da pred svaku zimu provjerite u kakvom stanju je traka jer ona s vremenom propada. Ako nije dobra, odlijepite je i zalijepite novu.

