7 "uradi sam" ideja za potpunu transformaciju doma: Jedan dan, mali troškovi i velike promjene

Sedam brzih "uradi sam" ideja koje za samo jedan dan mijenjaju izgled doma – od naglašenog zida i tapeta do farbanja pločica i novih detalja.
- Mali "uradi sam" zahvati mogu potpuno promijeniti prostor za samo jedan dan.
- Naglašeni zid, tapete, nove ručkice ili fotografije na zidu daju brz vizuelni efekat.
- Većina projekata je jeftina, jednostavna i ne zahtijeva majstora.
Mnogi "uradi sam" projekti uređenja doma mogu biti dugotrajni i zahtjevni, poput renoviranja kuhinje ili postavljanja novih pločica u kupatilu. Međutim, postoje manji, ali efektni zahvati koji se mogu završiti u jednom danu, a mogu značajno promijeniti izgled i atmosferu prostorije. Portal Real Simple izdvaja sedam radnji koje mogu preobraziti prostor za samo nekoliko sati.
1. Naglašeni zid
Farbanje jednog zida u kontrastnu boju ili pravljenje uzorka prugama može brzo transformisati prostor. Korišćenje raspršivača za boju dodatno ubrzava proces. Kombinacije poput bijele i srebrne ili crne i zlatne stvaraju snažan vizuelni efekat.
2. Samoljepljive tapete
Samolepljive tapete su jednostavna alternativa farbanju. Za precizno postavljanje preporučuje se rad u paru i korišćenje plastične špatule ili ravnala kako bi se izbjegli mehurići vazduha.
3. Zamjena ručkica
Zamjena slavina u kuhinji ili kupatilu poboljšava funkcionalnost i estetiku prostora. Ipak, jednostavnija opcija je zamjena ručkica na ormarićima i fiokama, što može dati retro ili moderan izgled, u zavisnosti od izbora.
4. Osvježavanje vrata
Farbanje vrata i zamjena kvaka brz je način da se prostor vizuelno osvježi. Projekat ne zahtijeva velike tehničke vještine i može se završiti za jedan dan.
5. Zid sa fotografijama
Postavljanje fotografija, umjetničkih radova ili dekoracija na zid zahtijeva planiranje rasporeda, ali se realizacija može završiti u jednom popodnevu. Precizno mjerenje i ravnanje ramova daju uredan i potpuno nov izgled prostorije.
6. Izrada sopstvene umjetnine
Kreiranje slike na platnu ili korišćenje šablona prostoru daje lični pečat. Akrilne boje se brzo suše, pa je moguće završiti projekat u istom danu.
7. Farbanje keramičkih pločica
Pločice u kuhinji ili kupatilu mogu se osvježiti bojom namijenjenom za keramiku. Ključni koraci su temeljno čišćenje i odmašćivanje, nanošenje podloge, dva sloja boje i zaštitni završni sloj.
Ovi projekti omogućavaju brzu i vidljivu promjenu prostora bez velikih troškova, a lako se prilagođavaju ličnim željama i budžetu.
