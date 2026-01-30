7 "uradi sam" ideja za potpunu transformaciju doma: Jedan dan, mali troškovi i velike promjene

Sedam brzih "uradi sam" ideja koje za samo jedan dan mijenjaju izgled doma – od naglašenog zida i tapeta do farbanja pločica i novih detalja.

Izvor: Shutterstock

Mali "uradi sam" zahvati mogu potpuno promijeniti prostor za samo jedan dan.

Naglašeni zid, tapete, nove ručkice ili fotografije na zidu daju brz vizuelni efekat.

Većina projekata je jeftina, jednostavna i ne zahtijeva majstora.

Mnogi "uradi sam" projekti uređenja doma mogu biti dugotrajni i zahtjevni, poput renoviranja kuhinje ili postavljanja novih pločica u kupatilu. Međutim, postoje manji, ali efektni zahvati koji se mogu završiti u jednom danu, a mogu značajno promijeniti izgled i atmosferu prostorije. Portal Real Simple izdvaja sedam radnji koje mogu preobraziti prostor za samo nekoliko sati.

1. Naglašeni zid

Farbanje jednog zida u kontrastnu boju ili pravljenje uzorka prugama može brzo transformisati prostor. Korišćenje raspršivača za boju dodatno ubrzava proces. Kombinacije poput bijele i srebrne ili crne i zlatne stvaraju snažan vizuelni efekat.

2. Samoljepljive tapete

Samolepljive tapete su jednostavna alternativa farbanju. Za precizno postavljanje preporučuje se rad u paru i korišćenje plastične špatule ili ravnala kako bi se izbjegli mehurići vazduha.

3. Zamjena ručkica

Zamjena slavina u kuhinji ili kupatilu poboljšava funkcionalnost i estetiku prostora. Ipak, jednostavnija opcija je zamjena ručkica na ormarićima i fiokama, što može dati retro ili moderan izgled, u zavisnosti od izbora.

Pogledajte neke od ručkica koje se najčešće koriste:

4. Osvježavanje vrata

Farbanje vrata i zamjena kvaka brz je način da se prostor vizuelno osvježi. Projekat ne zahtijeva velike tehničke vještine i može se završiti za jedan dan.

5. Zid sa fotografijama

Postavljanje fotografija, umjetničkih radova ili dekoracija na zid zahtijeva planiranje rasporeda, ali se realizacija može završiti u jednom popodnevu. Precizno mjerenje i ravnanje ramova daju uredan i potpuno nov izgled prostorije.

Izvor: Shutterstock

6. Izrada sopstvene umjetnine

Kreiranje slike na platnu ili korišćenje šablona prostoru daje lični pečat. Akrilne boje se brzo suše, pa je moguće završiti projekat u istom danu.

7. Farbanje keramičkih pločica

Pločice u kuhinji ili kupatilu mogu se osvježiti bojom namijenjenom za keramiku. Ključni koraci su temeljno čišćenje i odmašćivanje, nanošenje podloge, dva sloja boje i zaštitni završni sloj.

Ovi projekti omogućavaju brzu i vidljivu promjenu prostora bez velikih troškova, a lako se prilagođavaju ličnim željama i budžetu.

Pogledajte koje su pločice moderne za kuhinju 2026. godine:

A pogledajte i ideje za pločice u kupatilu: