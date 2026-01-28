logo
Mali stan od 23 kvadrata idealan za jednu osobu: Izdvojena spavaća soba je pravo čudo u ovakvom prostoru

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

Nije lako izdvojiti spavaću sobu u malom stanu od 23 kvadrata, pogledajte kako je to arhitektama uspjelo!

stan od 23 kvadrata idealan za jednu osobu Izvor: Youtube / COTAPAREDES Arquitectos
  • Smatra se da je 7 kvadrata minimum za spavaću sobu, ali ako je baš neophodno, odvojeno spavanje može da se organizuje u nešto manjem prostoru.

Mali stan od 23 kvadrata uređen je izuzetno funkcionalno i savršen je za boravak jedne osobe.

Prostor je pažljivo osmišljen tako da svaka zona – kuhinja, dnevni boravak, spavaća soba i kupatilo – funkcioniše samostalno, a opet stvara osjećaj otvorenosti i svjetlosti. 

Iz antrea se ulazi u dnevni boravak i kuhinju koji zauzimaju centralni dio stana. Sa desne strane je kuhinja neobično kombinovana - na visećim elementima su ogledala, dok su donji ormarići u boji drveta.

Naspram nje je udoban kauč koji može da se razvuče u rezervni ležaj, a u uglu radni sto sa malim policama. U nastavku, lijevo, nalazi se minijaturno kupatilo u kojem je iskorišćen svaki centimetar - za tuš-kabinu, umivaonik nad ormarićem i WC. Sva su rastojanja pažljivo odmjerena, našlo se mjesta i za električni protočni bojler.

Spavaća soba je dovoljno prostrana za udoban krevet i minimalni prostor za garderobu. Hodnik i mali garderober dodatno olakšavaju organizaciju, a veliki prozor koji zauzima čitav zid u dnevnom boravku doprinosi da i najmanji kutak stana djeluje vedro i prijatno.

Pogledajte detalje u galeriji slika.

Tagovi

uređenje doma stan

