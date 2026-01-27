logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Miris cigareta nestaje zauvijek: Jedan zaboravljeni trik čisti stan brže nego provjetravanje

Miris cigareta nestaje zauvijek: Jedan zaboravljeni trik čisti stan brže nego provjetravanje

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Ovaj trik uklanja miris cigareta iz doma, bez krečenja zidova i upotrebe skupih sredstava

Kako ukloniti miris cigareta iz stana Izvor: Shutterstock
  • Postoje mirisi koji se ne zadržavaju samo u vazduhu. Oni se uvuku u zidove, zavese, jastuke i namještaj i ostanu tamo dugo nakon što je poslednja cigareta ugašena.
  • Miris duvanskog dima upravo je jedan od takvih – težak, ustajao i uporan, naročito tokom zime, kada su prozori zatvoreni, a druženja se sele u tople, ali slabo provetrene prostorije.

Ako imate utisak da se miris duvanskog dima vraća i poslije provjetravanja, niste u zabludi. Razlog je jednostavan: dim se ne zadržava samo u vazduhu, već se taloži na svim ravnim i mekanim površinama.

Međutim, jednostavni i provereni trikovi koji ne zahtevaju renoviranje ni skupu opremu, a efekat se osjeti gotovo odmah.

Najvažniji korak koji svi preskaču – temeljno čišćenje zidova

Jedan od najefikasnijih načina da se trajno riješite ustajalog mirisa dima jeste čišćenje zidova. Iako se često zanemaruje, upravo se na njima godinama nakupljaju nikotin i masnoće koje zadržavaju neprijatne mirise.

Ovu metodu preporučuju i stručnjaci za održavanje doma, a ključni sastojak je šećerni sapun, koji efikasno razgrađuje naslage dima.

Prije nego što počnete, iz prostorije je potrebno ukloniti sav tekstil – zavjese, tepihe, jastuke i prekrivače. Oni najbrže upijaju mirise i moraju se posebno oprati ili osvježiti. Nakon toga priprema se rastvor šećernog sapuna prema uputstvu na pakovanju, a zatim se temeljno brišu zidovi i druge ravne površine, uključujući vrata i ormare. Razlika se oseća gotovo odmah – miris dima nestaje, a prostor dobija onaj čist i neutralan osećaj, kakav ima tek očišćen stan.

Brza pomoć 

Kada je potreban brz efekat, postoje prirodna rješenja koja ne maskiraju miris, već ga zaista neutrališu. Aktivni ugalj, raspoređen u otvorene posude po prostoriji, upija neprijatne mirise i višak vlage iz vazduha. Posude sa vodom i sirćetom efikasno „povlače“ dim iz prostora, dok nekoliko kapi eteričnih ulja u toploj vodi osvežava vazduh bez teškog, veštačkog mirisa.

cigarete
Izvor: Shutterstock

Prvi rezultati primećuju se već posle pola sata, a u kombinaciji sa kratkim provjetravanjem prostorije, vazduh postaje znatno prijatniji i lakši za disanje.

Prevencija koja pravi najveću razliku dugoročno

Ako često imate pušače u domu, mala priprema može sprečiti da se miris trajno zadrži. Neutralizatore je najbolje postaviti na mesta gdje vazduh najviše cirkuliše, poput blizine prozora, vrata ili radijatora. Na taj način smanjuje se taloženje dima u namještaju i zidovima, a prostor duže ostaje svež.

Redovno provjetravanje, čak i tokom zime, kao i povremeno pranje ili osvježavanje tekstila, dodatno pomažu u održavanju prijatnog mirisa u domu.

Miris duvanskog dima nije nepobjediv, potrebno je samo znati gde se zapravo krije i kako da ga uklonite na pravi način. 

Tekst: Ona / Lepa&Srećna

Možda će vas zanimati

Tagovi

cigarete miris uređenje doma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA