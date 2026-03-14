Novi trend sa trpezarijskim stolicama: Ova kombinacija je pravi hit, a cijeli stan će izgledati modernije

Trend "Mix & Match" osvaja enterijere širom svijeta. Saznajte kako da kombinujete različite trpezarijske stolice, a da prostor ostane skladan i funkcionalan.

Novi trend sa trpezarijskim stolicama Izvor: Shutterstock

  • Trend "Mix & Match" podrazumeva kombinovanje različitih trpezarijskih stolica oko istog stola.
  • Ključ uspjeha je balans boja, materijala i vizuelne težine namještaja.
  • Udobnost i slična visina dijela za sjedenje važni su kako bi prostor bio funkcionalan.

Otkrijte kako da kombinujete različite stolice u trpezariji da biste stvorili autentičan i harmoničan prostor koji priča vašu ličnu priču uz savjete stručnjaka.

Umjetnost kombinovanja: Više od običnog nereda

Trend korišćenja različitih sjedišta oko istog stola, poznat kao "Mix & Match", iako na prvi pogled djeluje nasumično, zahtjeva oštro oko kako se ne bi upalo u vizuelni haos.

Dom treba da bude odraz naše jedinstvene ličnosti, a ne beživotni katalog iz prodavnice. Ovaj stil nam omogućava da svakom komadu nameštaja damo priliku da ispriča svoju priču, stvarajući atmosferu koja je istovremeno eklektična i harmonična.

Pogledajte neke od ideja:

Boja i tekstura kao osnova sklada

Prvi korak ka uspjehu je igra bojama. Jedna sigurna opcija u domovima je biranje identičnih modela stolica, ali u paleti različitih neutralnih tonova.

Ako pak želite snažniji utisak, možete miješati tapacirane stolice sa kontrastnim dezenima – cvijeće, pruge ili tačke – ali uvijek vodeći računa o estetskom balansu.

Vizuelna težina je ključna; industrijska metalna stolica nosi potpuno drugačiju energiju od rustične drvene ili moderne plastične stolice. Važno je da nijedan komad potpuno ne "uguši" ostale elemente u prostoriji.

3 pravila za uspešan "Mix & Match"

  • Držite se jedne palete boja kako prostor ne bi djelovao haotično.
  • Kombinujte različite materijale, ali zadržite sličnu visinu sjedalnog dijela.
  • Balansirajte vizuelnu težinu stolica da nijedna ne dominira prostorom.

Pogledajte i ideju za modernu kuhinju bež nijanse:

Funkcionalnost i udobnost prije svega

Iako je estetika bitna, funkcionalnost i ergonomija ne smiju biti žrtvovane zarad trenda.

Svako sjedište mora biti dovoljno udobno kako bi porodica i prijatelji mogli nesmetano da uživaju u dugim razgovorima tokom večera, piše Geaorganic.

Praktičan trik je održati uniformisanu visinu sjedalnog dela, dok visine naslona mogu varirati radi vizuelne dinamike. Takođe, kombinacija starih komada sa tavana i modernog dizajna daje prostoru istorijski karakter i avangardni duh, stvarajući prostor u kojem se zaista živi.

