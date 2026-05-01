Od najljepše puzavice za dvorište miriše cijeli kraj

Zvjezdasti jasmin (Trachelospermum jasminoides) pokazuje svu svoju raskoš krajem proljeća i početkom ljeta.

Od pravilne prihrane i intenzivnog zalivanja, sve što uradite u aprilu određuje da li će vaš jasmin

procvjetati u raskošnim mirisnim slapovima tokom cijelog ljeta. Briga o zvjezdastom jasminu u aprilu nije komplikovana, ali zahtijeva pažnju i dosljednost. Pravilna prihrana, duboko zalivanje, vođenje novih izdanaka i rana kontrola štetočina zajedno stvaraju osnovu za dobro zdravlje ove lijepe puzavice.



Ako mu sada pružite ono što mu je potrebno, vaš jasmin će vas nagraditi mirisnim cvjetnim slapovima koji će trajati sve do kasnog ljeta.

Kaskade bijelih cvjetova ove puzavice šire miris toliko sladak da vas zaustavlja u hodu. Ako želite da taj miris traje cijelog ljeta, upravo su april i maj najvažniji mjeseci.

Ovo je prelaz iz zimskog mirovanja u period aktivnog rasta, kada se postavlja temelj za ljetnji spektakl. Sve što uradite sada – od prihrane i zalivanja do kontrole štetočina – direktno utiče na snagu i obilje cvjetova. Pogrešna ili slaba njega može rezultirati bujnim lišćem bez cvjetova ili problemima sa insektima koji se kasnije teško rješavaju.

Početak vegetacije jasmina početkom proljeća znači da biljka intenzivno crpi hranljive materije iz zemlje.

Upravo sada je najvažnije obezbijediti pravilnu prihranu. Stručnjaci upozoravaju da je greška dodavati đubriva bogata azotom – ona podstiču rast lišća i stabljika, ali odlažu formiranje pupoljaka.

Umjesto toga, najbolje je koristiti đubriva bogata kalijumom i fosforom, jer direktno podržavaju razvoj cvjetova. Organske opcije poput koštanog brašna mogu nježno hraniti biljku tokom sezone, a istovremeno podsticati cvjetanje.

Zalivanje

Iako je zvjezdasti jasmin poznat po otpornosti na sušu kada se jednom ustali, u proljeće mu je potrebna pouzdana vlaga da bi podržao novi rast. Greška je zalivati ga svakodnevno po malo – mnogo je bolje zalivati ga obilno, ali rjeđe. Na taj način korijenje se razvija dublje, biljka postaje otpornija, a listovi ostaju zdravi. Promjene boje lišća, poput crvenkastih tonova, često su prvi znak da biljka pati od neredovnog zalivanja.

Vođenje novih izdanaka

April je mjesec kada jasmin izbacuje snažne nove izdanke u svim pravcima. Ako ih sada ne usmjerite, biljka može da se uplete i tako smanji cirkulaciju vazduha. Umjesto oštrog orezivanja, koje bi umanjilo broj cvjetova, najbolje je nježno voditi izdanke uz potporu – žicu ili ogradu – i ukloniti samo suve, oštećene grane. Redovno uklanjanje precvjetalih cvjetova tokom sezone podstiče novo grananje i produžava cvjetanje.

Kontrola štetočina

Zvjezdasti jasmin je uglavnom otporan, ali u aprilu se prvi put mogu pojaviti insekti poput štitastih vaši ili paukovih grinja. Ako se otkriju rano, lako se rješavaju prirodnim preparatima poput nim ulja ili sapuna za insekte. Kasnije, tokom ljeta, zaraze je teže kontrolisati i zato redovno pratite pupoljke i listove. Pogledajte kako lijepo izgleda jasmin u dvorištu u galeriji slika.

(Lepa i srećna/Mondo)