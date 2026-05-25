Arheološka senzacija u Grčkoj: Otkrivena unutrašnjost grobnice povezane sa Aleksandrom Velikim

Ovaj kolosalni kompleks iz četvrtog vijeka prije nove ere godinama se povezuje sa porodicom i najbližim generalima Aleksandra Velikog.

Grčko Ministarstvo kulture zvanično je otkrilo unutrašnjost masivne antičke grobnice Kasta u Amfipolju, koja se već godinama povezuje sa porodicom i najbližim saradnicima Aleksandra Velikog. Nakon uklanjanja starih metalnih podupirača i skela, unutrašnjost ovog kolosalnog spomenika postala je potpuno vidljiva po prvi put u modernoj istoriji.

Arheolozi su tokom restauracije uspjeli da u potpunosti ogole spoljni zid kompleksa, koji potiče iz četvrtog vijeka prije nove ere. Obim ovog mramornog zida iznosi nevjerovatnih 500 metara, a on okružuje brdo koje se prostire na više od osam hektara.

Fotografije koje su vlasti objavile prikazuju prolaze obložene mermerom, složenu arhitekturu i fine skulpturalne detalje. Sve ovo jasno sugeriše da je spomenik građen za nekog iz samog vrha makedonske elite.

Amfipolj je istorijski bio sjedište trojice generala Aleksandra Velikog - Neharha, Hefestiona i Laomedona. Nakon Aleksandrove smrti, gradski garnizon ostao je odan njegovoj majci Olimpijadi, a kasnije je Aleksandrov nasljednik Kasandar upravo u Amfipolju zatvorio i ubio Aleksandrovu ženu Roksanu i njegovog sina Aleksandra IV.

Stručnjaci od samog početka iskopavanja vjeruju da je grobnica Kasta napravljena za nekog ko je bio izuzetno blizak Aleksandru Velikom, poput njegove majke, supruge ili nekog od najbližih prijatelja.

Naredna faza radova uključuje postavljanje originalnih, monumentalnih dvokrilnih mermernih vrata, kao i restauraciju dijelova čuvenih skulptura sfingi koje su nekada čuvale sam ulaz u grobnicu.

Ova objava nadovezuje se na seriju velikih arheoloških uspjeha koji su obilježili ovu godinu. Nedavno je u južnom Iraku lociran i dugo izgubljeni grad Aleksandrija na Tigru, koji je legendarni makedonski vladar osnovao u četvrtom vijeku prije nove ere, neposredno prije nego što je preminuo u 32. godini života pod nerazjašnjenim okolnostima.

