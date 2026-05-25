"Nisam ti rekla": Premijerno izvođenje psihodramske radionice u Kući Milanovića

Scensko izvođenje kreativne psihodramske radionice „Nisam ti rekla“ biće održano u subotu, 30. maja, u Kući Milanovića, sa početkom u 21.00 čas.

Projekat „Nisam ti rekla“ nastao je kao prostor susreta, ličnih ispovijesti, osnaživanja i zajedničkog scenskog izraza žena kroz formu kreativne psihodramske radionice, koju vode glumica Miljka Brđanin i psihoterapeutkinja Irena Spasojević.

Kroz autentične priče, emocije i iskustva učesnica, publika će imati priliku da prisustvuje jedinstvenom scenskom događaju koji spaja umjetnost, psihologiju i društveni dijalog.

Ovo scensko izvođenje predstavlja završni javni segment radionice i otvara važna pitanja komunikacije, prećutanih iskustava, emocionalne podrške, mentalnog zdravlja i položaja žene u savremenom društvu.

Pokrovitelji i sponzori projekta su Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Kuća Milanovića i Metromedija, dok produkciju potpisuje Flux Lab.

Organizatori pozivaju medije, publiku i sve zainteresovane da prisustvuju ovom nesvakidašnjem umjetničko-društvenom događaju.

Ulaznice se mogu preuzeti u Kući Milanovića u terminu od 10 do 15 časova.

