"Nisam ti rekla": Premijerno izvođenje psihodramske radionice u Kući Milanovića

Autor Dragana Božić
Scensko izvođenje kreativne psihodramske radionice „Nisam ti rekla“ biće održano u subotu, 30. maja, u Kući Milanovića, sa početkom u 21.00 čas.

Premijerno izvođenje psihodramske radionice Nisam ti rekla Izvor: Promo

Projekat „Nisam ti rekla“ nastao je kao prostor susreta, ličnih ispovijesti, osnaživanja i zajedničkog scenskog izraza žena kroz formu kreativne psihodramske radionice, koju vode glumica Miljka Brđanin i psihoterapeutkinja Irena Spasojević.

Kroz autentične priče, emocije i iskustva učesnica, publika će imati priliku da prisustvuje jedinstvenom scenskom događaju koji spaja umjetnost, psihologiju i društveni dijalog.

Ovo scensko izvođenje predstavlja završni javni segment radionice i otvara važna pitanja komunikacije, prećutanih iskustava, emocionalne podrške, mentalnog zdravlja i položaja žene u savremenom društvu.

Pokrovitelji i sponzori projekta su Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Kuća Milanovića i Metromedija, dok produkciju potpisuje Flux Lab.

Organizatori pozivaju medije, publiku i sve zainteresovane da prisustvuju ovom nesvakidašnjem umjetničko-društvenom događaju.

Ulaznice se mogu preuzeti u Kući Milanovića u terminu od 10 do 15 časova.

