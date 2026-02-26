logo
Monodrama "Opasan ples" 6. marta u Kući Milanovića

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Psihološka monodrama "Opasan ples", inspirisana dramom Augusta Strindberga, biće izvedena 6. marta u Kući Milanovića. Glavnu ulogu tumači Jelena Jandrić, a režiju potpisuje Sonja Jovandić.

Monodrama „Opasan ples“ u Kući Milanovića 6. marta Izvor: Sonet produkcija

Snažna, intimna i uzbudljiva psihološka monodrama "Opasan ples" će biti izvedena u petak, 6. marta u 20 časova u banjalučkoj Kući Milanovića.

Predstava je nastala po motivima drame "Jača" švedskog književnika Augusta Strindberga, u savremenom, hrabrom i emotivno ogoljenom čitanju. Glavnu ulogu tumači Jelena Jandrić, dok režiju potpisuje Sonja Jovandić. Predstava je realizovana u produkciji produkcijske kuće Sonet.

Ova dinamična monodrama publiku vodi kroz snažan emocionalni rolerkoster - od strasti i rivalstva, preko moći i ranjivosti, do trenutaka u kojima se brišu granice između snage i slabosti. Kamerna atmosfera dodatno pojačava intenzitet doživljaja, brišući distancu između scene i publike.

Poseban pečat predstavi daje muzika koja se izvodi uživo, gradeći atmosferu i ritam unutrašnjih lomova, čime se dodatno produbljuje psihološka dimenzija komada.

"Opasan ples" otvara teme identiteta, suparništva, unutrašnje borbe i potrebe da budemo viđeni i priznati. Predstava posebno snažno progovara o položaju žene, tihoj snazi, potisnutim emocijama i borbi za ličnu istinu, ne nudeći jednostavne odgovore, već podstičući publiku na preispitivanje.

Ulaznice po cijeni od 15 KM mogu se kupiti u Kući Milanovića na dan izvođenja, od 18 do 20 časova. Broj mjesta je ograničen, pa su rezervacije obavezne putem telefona 065/023-497 ili porukom na Instagram stranici sonet.produkcija.

