Ovo su najprodavaniji parfemi u istoriji: Nikad ne izlaze iz mode i slobodno možete da ih kupite ne znajući kako mirišu

S obzirom na to koliko je ponuda parfema bogata i raznovrsna, rijetko koji uspije da opstane decenijama ili da postane globalni fenomen, a baš zato parfemi koji se stalno nalaze na vrhu lista najprodavanijih imaju poseban status. Oni su dio istorije i često inspiracija novim generacijama mirisa.

Pronalaženje savršenog parfema je mnogo teže nego što djeluje jer je miris, ipak, veoma lična stvar. Ono što nekome miriše predivno drugome možda neće odgovarati, jer na to utiču i koža, pH, pa čak i vremenske prilike. Upravo zato mnoge žene pravi parfem koji će biti njihov zaštitni znak traže godinama.

Ima mirisa, međutim, koji su uspjeli da osvoje milione ljudi širom svijeta i decenijama ostanu među najprodavanijima. Kada se neki parfem prodaje u ogromnim količinama ili se konstantno nalazi na vrhu lista popularnosti, to obično znači da ima nešto posebno.

Među takvim modelima parfema su i pravi klasici koji su obilježili čitave generacije, kao i noviji mirisi koji su za kratko vrijeme postali globalni fenomen.

Možete li da pogodite koji je parfem na prvom mjestu liste najprodavanijih u istoriji?

5. Ariana Grande Cloud Eau de Parfum

Ovo je jedan od novijih parfema na listi, ali vrlo popularan, čak i među onima koji insu veliki fanovi pjevačice i glumice Arijane Grande. On je bio najprodavaniji parfem s imenom neke poznate ličnosti 2024. godine, a njegov slatkast i topao karakter doprinio je tome da brzo postane omiljeni u mlađim generacijama.

4. Britney Spears Fantasy Eau de Parfum

Parfem koji je pokrenuo jednu od najuspješnijih linija mirisa poznatih ličnosti nosi ime pop princeze Britni Spirs. Kada je lansiran, bio je najprodavaniji parfem godine, a i danas je vrlo cijenjen jer nosi određenu dozu nostalgije Upravo zahvaljujući ovom parfemu je linija Britney Spears postala jedna od najuspješnijih među celebrity brendovima.

3. Le Labo Santal 33 Eau de Parfum

Miris koji je stekao gotovo kultni status se često opisuje kao parfem čitave jedne generacije. Ovaj uniseks miris postao je omiljen među poznatima, a koristili su ga i mnogi glumci i muzičari.

Njegova moć je tako snažna dase često dešava da ljudi na ulici pitaju koju osobu koja miriše na ovaj model koji parfem koristi.

2. Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Eau de Parfum

Ovaj parfem je postao pravi fenomen moderne industrije parfema. Kada je prvi put predstavljen, zalihe su se rasprodale gotovo odmah, a kasnije je uvršten u stalnu kolekciju brenda. Toliko je prepoznatljiv da ga mnogi ljubitelji parfema lako prepoznaju čim zamiriše, a spada u parfeme koji se dugo zadržavaju na koži.

1. Chanel N°5 Eau de Parfum

Chanel No. 5, jedan od najpoznatijih parfema svih vremena, lansiran je davne 1921. godine, a do danas je prodat u više od 100 miliona bočica! Prema nekim procjenama, širom svijeta se po jedna bočica proda otprilike na svakih 30 sekundi, što dovoljno govori o njegovoj popularnosti.

Ovaj kultni miris već decenijama važi za simbol elegancije i luksuza i pravi je klasik u svetu parfema.

