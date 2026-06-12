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Kosa vam godinama ne prelazi istu dužinu? Stručnjaci otkrivaju u čemu je problem

Kosa vam godinama ne prelazi istu dužinu? Stručnjaci otkrivaju u čemu je problem

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
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Ako vam se čini da kosa godinama ostaje iste dužine, problem možda nije u rastu već u pucanju vlasi. Stručnjaci objašnjavaju šta je "hronična dužina kose".

Zašto kosa ne raste preko određene dužine? Stručnjaci otkrivaju uzrok Izvor: Shutterstock

  • Kosa često raste, ali ne uspijeva da zadrži dužinu.
  • Stručnjaci upozoravaju na dva česta uzroka ovog problema.
  • Nekoliko navika može pomoći da vlasi budu jače i otpornije

Ako vam se čini da kosa godinama ostaje iste dužine, problem možda nije u tome što ne raste, već što ne uspijeva da zadrži dužinu.

Prema riječima trihologa Šab Kaspare, najčešći uzroci ovog problema su loša ishrana i hronične upale u organizmu. Kosa nastavlja da raste, ali vlasi vremenom postaju tanje, slabije i sklonije pucanju, pa nikada ne dostignu veću dužinu.

Nedovoljan unos proteina, dugotrajan stres, povišen nivo kortizola, loše prehrambene navike i određeni zdravstveni problemi mogu negativno uticati na kvalitet vlasi.

Zašto kosa puca prije nego što poraste?

Stručnjaci ističu da osobe sa ovim problemom često nemaju pojačano opadanje kose, već primjećuju da je ona sve tanja i slabija.

Situaciju dodatno pogoršavaju:

  • često korištenje prese i figara
  • blajhanje i agresivni hemijski tretmani
  • hronični stres
  • upalni procesi u organizmu
  • nedostatak važnih hranljivih materija

Sve to doprinosi pucanju vlasi, zbog čega kosa djeluje kao da je "zaglavljena" na istoj dužini.

Kosa koja puca
Izvor: Shutterstock

Kako da kosa bude duža i jača?

Dobra vijest je da rješenje nije samo u skupim šamponima i preparatima. Stručnjaci preporučuju sveobuhvatan pristup koji podrazumijeva njegu iznutra i spolja.

Za zdraviji rast kose savjetuje se:

  • dovoljan unos proteina
  • smanjenje upotrebe toplote prilikom stilizovanja
  • izbjegavanje agresivnih hemijskih tretmana
  • redovna masaža tjemena radi bolje cirkulacije
  • kontrola stresa i kvalitetan san

Posebnu pažnju treba posvetiti smanjenju upalnih procesa u organizmu, jer upravo oni mogu poremetiti prirodni ciklus rasta kose.

Žena kod frizera
Izvor: Molodid Studio/Shutterstock

Nije cilj da kosa raste brže

Prema mišljenju stručnjaka, cilj nije da kosa raste brže, već da vlasi budu dovoljno jake da izdrže duže bez pucanja.

Kada se poboljša kvalitet vlasi i smanje faktori koji je oštećuju, kosa lakše zadržava dužinu, postaje gušća, zdravija i otpornija na spoljašnje uticaje.

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