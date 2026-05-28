"Oblak frizura" je hit ovog ljeta: Sve žene je traže u salonima, savršen volumen bez nadogradnje

Autor H.K. Izvor Sensa
Oblak frizura je prava atrakcija ovog ljeta, a evo kako da se ošišate i isfenirate da biste ispratili trend.

Trend koji je zaludio žene: "Oblak frizura" donosi nevjerovatan volumen ovog ljeta Izvor: Youtube/Printscreen/Howcast

Ovog ljeta hit su frizure koje izgledaju lagano, mekano i savršeno pufnasto, pune volumena. To je novi trend koji se zove oblak frizura.

Ova frizura je postala pravi hit na društvenim mrežama i u frizerskim salonima širom sveta, jer daje utisak maksimalnog volumena i prirodne lepršavosti.

Šta je zapravo oblak frizura?

Oblak frizura je stil šišanja i stilizovanja kose koji se fokusira na lagani, zaobljeni volumen, bez oštrih linija i bez utiska zalizane ili oštro sječenih krajeva poput stroge frizure.

Kosa izgleda kao da lebdi, sa mekanim slojevima koji stvaraju efekat oblaka, pa je zato dobila i ime oblak frizura.

Najčešće se radi na srednje dugoj kosi, dugoj kosi, blago talasastoj ili blago uvijenoj strukturi.

U galeriji ispod pogledajte ideje za oblak frizuru

Kako se pravi oblak frizura?

Frizeri ovu frizuru postižu kombinacijom šišanja i feniranja:

  1. Slojevito šišanje - Kosa se šiša u laganim, neprimjetnim slojevima kako bi dobila prirodan pad i volumen.
  2. Feniranje sa volumenom - Koristi se okrugla četka i feniranje na gore kako bi se koren podigao i dobio najbolji efekat volumena.
  3. Lagani talasi - Umjesto jakih lokni, rade se mekani talasi koji dodatno pojačavaju mekoću frizure.

Oblak frizura najviše pristaje ovalnom i srcolikom obliku lica, tankoj kosi kojoj treba volumen i ženama koje žele luksuzni izgled bez mnogo truda

Ako želite frizuru koja izgleda kao da ste upravo izašli iz salona, ali i dalje prirodno i ležerno, oblak frizura je trend koji će ovog leta dominirati.

