Skida bar 15 godina sa lica i pristaje svima: Ova boja kose je otkriće koje ćete obožavati

Medno plava boja kose hit je ovog ljeta jer izgleda prirodno, luksuzno i lako se održava. Evo kome najbolje pristaje honey blonde nijansa.

Izvor: Shutterstock

Medno plava (honey blonde) jedna je od najtraženijih boja kose ovog ljeta.

Topli zlatni i bakarni tonovi osvjetljavaju lice i pristaju različitim tonovima kože.

Ova nijansa je laka za održavanje i izgleda prirodno i luksuzno.

Bjuti svijet ovog ljeta potpuno je osvojila jedna suptilna, ali veoma efektna nijansa kose koja je zaludjela žene širom svijeta.

Dok su mnogi očekivali povratak hladnih plavih tonova i pepeljastih nijansi, trendovi su otišli u potpuno drugačijem pravcu. Sve više žena bira medno plavu boju kose, poznatu i kao honey blonde, jer izgleda prirodno, njegovano i veoma sofisticirano.

Nijansa koja spaja toplinu i luksuz

Riječ je o boji koja balansira između zlatno-medene plave i svijetlo kestenjaste nijanse, pa kosi daje toplinu i dubinu bez previše agresivnog kontrasta.

Ova nijansa posebno je popularna jer izgleda kao da je kosa prirodno posvijetlila na suncu, ostavljajući utisak skupog i luksuznog izgleda bez pretjeranog truda.

Plava boja kose

Izvor: Printskrin/ Instagram/ studiokirsikka

Zašto medno plava pristaje gotovo svima?

Jedna od najvećih prednosti ove nijanse jeste to što se lako prilagođava različitim tonovima kože i bojama očiju.

Zlatni i bakarni podtonovi osvjetljavaju lice, omekšavaju crte i daju svježiji izgled tenu, zbog čega kosa djeluje mekše i prirodnije nego sa hladnim plavim nijansama.

Za razliku od pepeljastih tonova koji ponekad mogu djelovati strogo, medno plava unosi toplinu i nježnost u cjelokupan izgled.

Idealna boja za žene koje ne žele komplikovano održavanje

Pored toga što izgleda efektno, medno plava je i veoma zahvalna za održavanje.

Ne zahtijeva često toniranje, a izrastak se mnogo prirodnije stapa sa ostatkom kose, pa je odličan izbor za žene koje žele promjenu bez stalnih odlazaka kod frizera.

Pogledajte koje nijanse plave boje se preporučuju ženama preko 50 godina:

Vidi opis Skida bar 15 godina sa lica i pristaje svima: Ova boja kose je otkriće koje ćete obožavati Plava boja kose za žene preko 50 godina Plava boja kose za žene preko 50 godina Plava boja kose za žene preko 50 godina Plava boja kose za žene preko 50 godina Plava boja kose za žene preko 50 godina Plava boja kose za žene preko 50 godina Plava boja kose za žene preko 50 godina Plava boja kose za žene preko 50 godina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin/ Instagram/ nesti_skorupka Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Printskrin/ Instagram/ jollylockshair Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Printskrin/ Instagram/ colourist_mia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Printskrin/ Instagram/ egeogbrors Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Printskrin/ Instagram/ studiokirsikka Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Printskrin/ Instagram/ chic_saal Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Printskrin/ Instagram/ rhiannonzofeyahhair Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Printskrin/ Instagram/ karamizuhair Br. slika: 8 8 / 8

Savršen izbor za osvježenje izgleda

Ako želite da ovog ljeta osvježite izgled, a da pritom kosa djeluje prirodno, njegovano i glamurozno, medno plava je nijansa koju vrijedi razmotriti.

(Lepa i srećna/Mondo)