Kako da oporavite plavu kosu od farbanja i blajhanja?

Kako vratiti život platinastoplavoj kosi? Stručnjaci otkrivaju nove metode hidratacije, balans proteina i inovativnu krioterapiju tjemena za brži rast i sjaj…

Plava kosa se može oporaviti ako napravite pauzu sa hemijskim tretmanima.

Neophodno je primijeniti i maske za hidrataciju i proteinske tretmane, samo u odgovarajućim količinama.

Važno je da ograničite toplotu u stilizaciji i redovno šišate krajeve.

Platinastoplava kosa je najzahtjevnija za održavanje jer blajhanje razara prirodne pigmente, lipide i proteine u vlasi.

Kada se kutikula otvori i korteks oslabi, kosa gubi vlagu, postaje porozna i krhka. Stručnjaci naglašavaju da potpuni oporavak nije moguć odmah, ali uz disciplinovanu njegu u periodu od mjesec dana kosi možemo vratiti mekoću, sjaj i zdrav izgled.

Zašto kosa strada tokom blajhanja

Hemijski proces posvjetljivanja uklanja melanin, ali istovremeno uništava prirodne lipide. Frizerka Seli Andervud objašnjava: „Ako se kosa ponovo izbjeljuje kad je već oštećena, ona počne da se kida kao stara gumica. Najveća greška je vraćanje na blajhanje prije nego što se kosa oporavi.“

Hidratacija kao prvi korak

Frizerka Romana Kuareši naglašava: „Plava kosa nikada ne može imati dovoljno vlage. Dubinske hidratantne maske i ulja su obavezni, jer vraćaju mekoću i sjaj.“

Maske sa hijaluronskom kiselinom, glicerinom ili shea buterom.

Ulja poput arganovog, kokosovog i jojobinog nanose se na krajeve prije pranja ili preko noći.

Leave-in regeneratori se stavljaju svakog dana da kosa zadrži vlagu i elastičnost.

Proteinska obnova samo umjereno

Selebriti koloristkinja Šeron Dorem Dorram upozorava: „Previše proteinskih tretmana može da učini kosu krutom i lomljivom. Potrebna je ravnoteža između vlage i proteina.“ Zato se proteinske maske koriste jednom u 7–10 dana, dok se hidratantne mogu koristiti češće.

Toplota je najveći neprijatelj

Visoke temperature dodatno isušuju kosu. Frizeri preporučuju da se fen, presa i figaro koriste na minimalnoj temperaturi (do 120°C), uz obaveznu termalnu zaštitu. Popularni su „no-heat waves“ – pletenice i uvijanje na trake, jer daju volumen bez oštećenja.

Redovno šišanje krajeva

Romana Kvareši savetuje: „Ispucali krajevi se ne mogu izliječiti – šišanje na svaka 3–4 nedjelje sprečava da se oštećenje širi.“ Time kosa izgleda urednije, a lomljivost se smanjuje.

Krioterapija temena – inovativna metoda

Dermatolozi i triholozi sve češće preporučuju krioterapiju temena – tretman kontrolisanom hladnoćom.

Smanjuje upalu oko folikula.

Poboljšava mikrocirkulaciju – hladnoća izaziva kratkotrajnu vazokonstrikciju, a zatim snažnu vazodilataciju, što dovodi više hranljivih materija do korijena.

Ubrzava rast novih vlasi i može reaktivirati uspavane folikule.

Koristi se u obliku hladnih kapa ili lokalizovanih tretmana, a rezultati se vide nakon nekoliko nedjelja.

Triholog dr Vouler objašnjava: „Kontrolisano izlaganje hladnoći stvara efekat pumpanja u krvnim sudovima, što poboljšava dotok hranljivih materija i kiseonika do folikula.“

Vidljiva poboljšanja – manje lomljivosti i više sjaja – javljaju se nakon 3–4 nedjelje redovne njege. Potpuni oporavak oštećenih dijelova nije moguć, ali zdravi pramenovi će izrasti. Strpljenje i disciplina su ključni.

