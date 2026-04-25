Tajno oružje vaše mame za moćan volumen kose: Frizeri opet koriste retro proizvod, ali sa novim sastojcima

Jedan retro proizvod u modernom ruhu opet je na stočićima svih frizera. Pjena za kosu ponovo postaje proizvod broj 1 za volumen kose.

Sve su popularnije ženske frizure sa izrazitim volumenom kose.

sa izrazitim volumenom kose. Da bi se to postiglo, važno je vješto feniranje, ali i izbor odgovarajućih preparata za kosu.

Isprobajte pjenu za kosu koja daje volumen i potražite onu sa najkvalitetnijim sastojcima.

Koliko puta ste izašle iz salona sa kosom izrazitog volumena i pomislile: „Zašto ne mogu ovakvu frizuru da napravim kod kuće?“ Ako su pramenovi pretanki, kosa brzo gubi volumen i oblik, treba vam nešto da je ojača i malo "podigne".

Dok jurimo za novim uljima, sprejevima i aparatima, zaboravili smo na jedan proizvod koji je zapravo pionir volumena: pjena za kosu. Sa reputacijom pomalo zastarelog preparata, danas je ponovo na sceni i to u najmodernijem izdanju.

Pjena za kosu se prvi put pojavila šezdesetih godina, a osamdesetih je zavladala prava „mousse manija“. U početku je bila ljepljiva i teška, ali današnje formule su lagane, obogaćene proteinima i polimerima koji obavijaju vlas, daju joj punoću i sjaj, a da je ne otežaju. Celebrity frizeri je koriste za crveni tepih jer pruža upravo onaj efekat „salonskog volumena“ koji svi želimo.

Stručnjaci objašnjavaju da se pjena nanosi na vlažnu kosu, odmah poslije pranja. Najbolje je istisnuti količinu veličine loptice za golf, pa prstima rasporediti kroz kosu – prvo krajeve, a zatim umasirati u korijen. Kod kovrdžave kose savjet je da se pjena ne češlja, već da se nježno „gnječi“ u pramenove, kako bi se izbjegao frizz i dobila definicija.

Na stranim sajtovima se ističe da moderna pjena ima još nekoliko prednosti: pruža fleksibilno učvršćivanje bez krutosti, štiti kosu od vlage i produžava trajnost frizure. Postoje i specijalizovane verzije – za volumen, za definisanje kovrdža, pa čak i one koje sadrže UV filtere ili hranljive sastojke poput keratina i arganovog ulja. Upravo zato je danas mnogo više od „retro proizvoda“ – ona je multifunkcionalni saveznik u stilizovanju.

Najčešće greške koje žene prave su previše proizvoda (što kosu čini teškom), nanošenje na suvu kosu (pa se ne rasporedi ravnomjerno), ili češljanje kovrdžave kose poslije pjene, što izaziva neželjeno lepršanje. Kada se koristi pravilno, efekat je kosa koja izgleda punije, zdravije i postojanije – baš kao da ste upravo izašle iz salona.

