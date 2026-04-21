Koliko često treba da se šišate da bi vam kosa zdravo rasla? Svaki tip dlake ima svoj ritam, a ovo je ključno

Svakome kosa raste onako kako joj dozvoli - ovo je precizan raspored šišanja za svaki tip dlake.

Koliko često treba da se šišate da bi vam kosa zdrav rasla, zavisi od vašeg tipa kose, vaših ciljeva i jedne uobičajene zablude.

Jedan od najistaknutijih mitova u njezi kose glasi: ako želite dugu kosu, ne idite kod frizera.

Uprkos logici "što manje šišate, duža kosa", u praksi je upravo suprotno: bez redovnog šišanja, kosa ne postaje duža - već gora. Zato je važno znati koliko često treba da se šišate u zavisnosti od vašeg tipa kose i ciljeva, te zašto redovan raspored kod frizera zapravo pomaže vašoj kosi da raste.

Šišanje ne ometa rast kose

Kosa raste iz korijena - ta činjenica se ne mijenja bez obzira koliko često posjećujete salon. Vrhovi vaše kose su najstariji i najranjiviji dio. Oni su prvi koji gube svoj zaštitni sloj, cijepaju se i oštećuju. Ako se rascvjetani vrhovi ne liječe, oštećenje se širi dalje uz dlaku. Kosa se doslovno lomi iznutra: postaje tanja i lomi se na dnu. Kao rezultat toga, ne raste dužina, već je gubite, jer se krhka kosa lomi prije nego što dostigne željenu dužinu.

Redovno uklanjanje oštećenih krajeva prekida proces. Kosa ostaje netaknuta cijelom dužinom, zadržava debljinu u osnovi i izgleda gusto i zdravo, umjesto tanko i neuredno na krajevima.

Ako aktivno puštate kosu

Ako je cilj maksimalna dužina, logično je pretpostaviti da bi trebalo da šišate kosu što je rjeđe moguće. To je samo djelimično tačno. Optimalan interval za one koji puštaju kosu da raste je jedna posjeta frizeru svakih 10-12 nedjelja (otprilike svaka tri mjeseca).

Tokom tog perioda, vrhovi imaju vremena da akumuliraju oštećenja, ali ne do tačke gdje se cijepanje počinje širiti naviše. Frizer šiša bukvalno nekoliko milimetara - dovoljno da riješi problem bez uticaja na dužinu. Pristup omogućava kosi da ravnomjerno raste, održavajući gustinu po cijeloj dužini. Ako čekate duže od tri mjeseca, sljedeće šišanje zahtijeva više uklanjanja, i na kraju, rast će biti nula ili negativan.

Ako farbate kosu

Hemijska izloženost tokom bojenja jedan je od glavnih faktora koji ubrzavaju uništavanje strukture kose. Boje, blanš, pa čak i nježni toneri narušavaju integritet kutikule. Kosa postaje poroznija, brže gubi vlagu i znatno je podložnija lomljenju i cijepanju.

Za farbanu kosu, interval između šišanja se smanjuje na šest do osam nedjelja. To nije hir salonskog marketinga, već istinska potreba za oštećenu kosu. Sa ovim rasporedom, vrhovi ostaju u dobrom stanju, boja traje ravnomjernije i izgleda svježe, a dužina se ne gubi zbog stalnog lomljenja. Uz to, farbanoj kosi je potrebna intenzivnija podrška između šišanja: regenerativne maske, zaštita od toplote tokom oblikovanja i minimiziranje agresivnih tretmana.

Ako imate kovrdžavu kosu

Kovrdžava i talasasta kosa ima jednu strukturnu prednost: spiralni oblik dlake usporava širenje rascvjetanih krajeva naviše. Dok ravna kosa može da razvije oštećenja od nekoliko centimetara mjesečno, kovrdžava kosa sporije napreduje.

Stoga je za kovrdžavu kosu prihvatljivo da prođe do tri mjeseca između šišanja, a to neće naštetiti ni zdravlju ni dužini. Ključno je vizuelno pratiti stanje vrhova: ako počnu da izgledaju suvo, kovrdžavije nego obično ili izgube oblik kovrdžave kose, vrijeme je da posjetite stilistu prije isteka predviđenog vremena.

Važno: Za kovrdžavu kosu, ključno je da se ošišate kod profesionalca koji je specijalizovan za ovu vrstu kose. Nepravilno šišanje može uništiti oblik kovrdžave kose i onemogućiti oblikovanje.

Ako se šišate na kratko

Kratka frizura je najzahtevnija opcija u smislu redovnog održavanja. Oblik je sve: ako poraste centimetar ili dva, frizura gubi oblik.

Optimalan interval za kratke frizure je od četiri do šest nedjelja. Neki stilovi, poput anderkata ili definisanih geometrijskih oblika, zahtevaju još češće korekcije - na tri nedjelje.

Šta zaista ubrzava rast

Šišanje čuva ono što je već izraslo, ali ne utiče na samu brzinu rasta. Ako želite da vam kosa brže raste, trebalo bi da se fokusirate na koren i ono što unosite u svoje tijelo.

Prvo, ishrana. Kosa se sastoji od proteina, a njihov nedostatak u ishrani direktno utiče na kvalitet i intenzitet rasta. Gvožđe, cink, biotin i vitamini B su hranljive materije čiji nedostatak prvo utiče na kosu. Ako je rast kose spor ili je gubitak kose brz, prvi korak je da se testirate, a ne da povećavate učestalost šišanja.

Drugo, masaža kože glave. Redovna mehanička stimulacija kože glave povećava cirkulaciju krvi u području folikula, stimulišući njihovu funkciju. Masaža se može raditi ručno ili posebnim četkama - dovoljno je pet minuta dnevno.

Šta baš usporava rast

Termički tretmani - fenovi za kosu, pegle za kosu i uvijači za kosu - imaju suprotan efekat: isušuju dlaku, čineći je krhkom i ubrzavaju rascvećanje krajeva. Smanjenje oblikovanja kose toplotom ili korišćenje zaštite od toplote je jednostavan korak koji značajno produžava trajnost svake frizure.

Ne postoji univerzalno rješenje na pitanje koliko često treba da se šišate: sve zavisi od vašeg tipa kose, njenog trenutnog stanja i šta želite da postignete. Ali postoji opšti princip: redovnost je uvijek bolja od nasumičnih pregleda svakih šest mjeseci.

