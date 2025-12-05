Frizeri razbili zablude: Koliko često treba šišati kosu?

Koliko često treba šišati kosu? Stručnjaci otkrivaju idealne razmake prema dužini i tipu kose, i kada je vrijeme za hitan odlazak frizeru.

Izvor: Irishasel/Shutterstock

Idealno vrijeme za šišanje zavisi od dužine, stila i tipa kose, ali većina frizera savjetuje šišanje na 6 do 8 nedjelja.

Kratka kosa traži frizera svake 2 do 4 nedjelje, srednja na 3–4 mjeseca, a duga kosa 2–4 puta godišnje.

Kovrdžava i oštećena kosa treba češće šišanje zbog bržeg pucanja i lomljenja.

Određivanje idealnog vremena za šišanje nije jednostavno, čak ni frizerima, jer svaki tip kose zahtijeva drugačiji pristup. Dužina, tekstura i stil određuju koliko često bi trebalo skratiti vrhove, ali postoji nekoliko jasnih pokazatelja da je vrijeme za frizera. Prije svega, obratite pažnju da li vam trenutna dužina otežava stilizovanje i da li su se pojavili ispucali, suvi ili oštećeni krajevi. Stručnjaci savjetuju da se prvi put provjeri stanje kose 3 do 4 nedjelje nakon posljednjeg šišanja.

Koliko često treba šišati kosu?

Većina frizera smatra da je idealno šišanje na svakih mjesec i po do dva. Ako puštate kosu, dovoljno je da salon posjetite tri puta godišnje. Iako mnogi vjeruju da češće šišanje ubrzava rast, to nije tačno jer kosa raste oko 1,2 cm mjesečno bez obzira na učestalost šišanja. Ipak, rijetko šišanje vodi do ispucalih krajeva, lomljenja i mršenja, pa se preporuka uvijek prilagođava vašem tipu kose, piše LatestHairStyles.

Koliko često šišati šiške?

Ako imate šiške, pravilo je jasno: potrebno ih je skratiti svakih 14 do 21 dan. Šiške su najupadljiviji dio frizure i čim prerastu, cijeli izgled djeluje neuredno.

Šišanje kose

Izvor: Shutterstock

Učestalost šišanja prema dužini kose

Kratka kosa

Za kratke frizure - paž, piksi, mašinica, skin fade, idealno je šišanje na svakih 14 do 28 dana. Pošto kosa raste oko pola centimetra mjesečno, već poslije tri nedjelje precizna forma počinje da se gubi. Ako niste strogi oko održavanja kratke forme, šišanje možete pomjeriti do maksimalno 7 nedjelja.

Srednja dužina

Za kosu srednje dužine preporuka je šišanje na svaka 3 do 4 mjeseca, pod uslovom da kosa nije oštećena farbanjem ili toplotom. Ovaj ritam čuva volumen i sprečava razvijanje ispucalih krajeva. Ako postoji jače oštećenje, frizeru je bolje otići na svaka 2 mjeseca.

Duga kosa

Duga kosa se idealno šiša 2 do 4 puta godišnje. Savršeni razmak zavisi od toga koliko se kosa lomi, ali ako je zdrava, ne farbate je često i ne koristite toplotu svakodnevno, može proći i do 6 mjeseci bez šišanja.

Feniranje duge kose

Izvor: Shutterstock

Kako tip kose mijenja učestalost šišanja?

Kovrdžava kosa

Kovrdže zahtijevaju više njege, pa se preporučuje šišanje na svaka 3 mjeseca, ili na 6 mjeseci ako želite da puštate kosu. Ako često farbate ili peglate kosu, šišanje treba zakazivati češće jer se kovrdže brzo oštećuju.

Oštećena kosa

Hemijski tretmani, toplotni uređaji, tvrda voda i pregrubo češljanje najčešći su uzroci oštećenja. Ako je kosa već suva, lomljiva i puna ispucalih krajeva, frizer se preporučuje na svakih 1 do 2 mjeseca. Iako izgleda kao da time usporavate puštanje kose, redovno uklanjanje oštećenih dijelova zapravo smanjuje lomljenje i ubrzava vidljivi napredak.

(Lepa i srećna/Mondo)