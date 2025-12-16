logo
Domaća mješavina začina za medenjake: Sastavni dio omiljenih prazničnih kolača

Domaća mješavina začina za medenjake: Sastavni dio omiljenih prazničnih kolača

Autor N.D. Izvor Stvar ukusa
0

Evo kako da napravite sastavni dio omiljenih prazničnih kolača, domaću mješavinu začina za medenjake.

Mješavina začina za medenjake Izvor: Shutterstock

Decembar je uveliko stigao, a sa njim i mirisi praznika - cimeta, đumbira, karanfilića i muskatnog oraščića. Svi tragamo za savršenim receptom za medenjake, ali ponekad začin za njih, koji daje nezamjenljiv praznični ukus, nije lako pronaći u prodavnici.

Rješenje je jednostavno i brzo, napravite ga sami! Ova domaća mešavina začina unosi toplinu i aromu praznika u kolače, palačinke, vafle i napitke. 

Sastojci:

  • 2 kašike mljevenog cimeta
  • 3 kašike mljevenog đumbira
  • 1 kašika mljevenog muskatnog oraščića
  • 1 kašika mljevenog pimenta (opciono)
  • 1 kašika mljevenog karanfilića

Priprema:

1. korak: Mješanje

Sve začine stavite u posudu i dobro promješajte žicom ili viljuškom dok se potpuno ne sjedine.

Kako koristiti:

Počnite sa 1-2 kašičice u receptu i po potrebi prilagodite količinu da bi ukus bio savršen.

 2. korak: Čuvanje

Mješavinu prebacite u čistu teglu sa poklopcem i još jednom dobro protresite. Čuvajte na suvom i tamnom mjestu do šest mjeseci. Prije upotrebe, protresite teglicu da se arome ravnomjerno rasporede. 

Isprobajte ovaj začin i napravite tri vrste božićnih medenjaka od jedne smese, po receptu koji svi vole.

