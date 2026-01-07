Domaće priganice za Božić: Zbog dodatka jednog sastojka nikada vam neće ispasti masne

Saznajte zbog kog sastojka domaće priganice koje spremaju za Božić neće upijati višak masnoće.

Na božićno jutro nema ništa ljepše od toplih, vazdušastih priganica koje se spolja hrskave, a iznutra vazdušaste.

Savršene su za doručak, bilo u slanoj varijanti uz sir, kajmak ili pršut, ili u slatkoj, posute medom, džemom ili šećerom u prahu.

Zbog dodatka rakije u testu, ostaju lagane i ne upijaju ulje, što ih čini idealnim za prazničnu trpezu, ali i za svako drugo porodično okupljanje.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: prženo tijesto

Porcije/Količina: oko 4 porcije

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme odmaranja/prženja: 50 minuta

Ukupno vrijeme: oko 1 sat

Težina: lako

Sastojci:

400 g brašna

300 ml mlake vode

1 svježi kvasac

1 kašičica soli

1 kašičica šećera

1 kašika rakije

ulje za prženje

1. korak: Aktiviranje kvasca

U mlakoj vodi izmrvite kvasac i dodajte šećer. Ostavite 5 minuta da kvasac zapjeni.

2. korak: Priprema tijesta

Dodajte kašiku rakije, zatim brašno i so. Tijesto treba da bude gušće od palačinki, ali rjeđe nego za kiflice. Pokrijte posudu prozirnom folijom ili krpom i ostavite na toplom oko 30 minuta da naraste.

Savjet za prženje: Tijesto je mekano i vazdušasto, pa ne pretrpavajte šerpu dok pržite priganice kako bi ostale lagane.

3. korak: Priprema za prženje

Prije prženja, nekoliko puta energično prođite varjačom kroz tijesto da se sjedini.

4. korak: Oblikovanje i prženje

U dubljoj šerpi zagrijte ulje. Kašiku tijesta prije prženja umočite u hladnu vodu i oblikujte tijesto prstima u kuglice. Spuštajte ih u vruće ulje.

5. korak: Finalizacija

Pržite dok priganice ne porumene sa obe strane. Izvadite ih na papirni ubrus da se ocijede od viška masnoće i služite tople.

