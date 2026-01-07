logo
Domaće priganice za Božić: Zbog dodatka jednog sastojka nikada vam neće ispasti masne

Domaće priganice za Božić: Zbog dodatka jednog sastojka nikada vam neće ispasti masne

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Saznajte zbog kog sastojka domaće priganice koje spremaju za Božić neće upijati višak masnoće.

recept za domaće priganice Izvor: Shutterstock

Na božićno jutro nema ništa ljepše od toplih, vazdušastih priganica koje se spolja hrskave, a iznutra vazdušaste.

Savršene su za doručak, bilo u slanoj varijanti uz sir, kajmak ili pršut, ili u slatkoj, posute medom, džemom ili šećerom u prahu.

Zbog dodatka rakije u testu, ostaju lagane i ne upijaju ulje, što ih čini idealnim za prazničnu trpezu, ali i za svako drugo porodično okupljanje.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: prženo tijesto

Porcije/Količina: oko 4 porcije

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme odmaranja/prženja: 50 minuta 

Ukupno vrijeme: oko 1 sat

Težina: lako

Sastojci:

  • 400 g brašna
  • 300 ml mlake vode
  • 1 svježi kvasac
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica šećera
  • 1 kašika rakije
  • ulje za prženje

Priprema:

1. korak: Aktiviranje kvasca

U mlakoj vodi izmrvite kvasac i dodajte šećer. Ostavite 5 minuta da kvasac zapjeni.

2. korak: Priprema tijesta

Dodajte kašiku rakije, zatim brašno i so. Tijesto treba da bude gušće od palačinki, ali rjeđe nego za kiflice. Pokrijte posudu prozirnom folijom ili krpom i ostavite na toplom oko 30 minuta da naraste.

Savjet za prženje:

Tijesto je mekano i vazdušasto, pa ne pretrpavajte šerpu dok pržite priganice kako bi ostale lagane.

3. korak: Priprema za prženje

Prije prženja, nekoliko puta energično prođite varjačom kroz tijesto da se sjedini.

4. korak: Oblikovanje i prženje

U dubljoj šerpi zagrijte ulje. Kašiku tijesta prije prženja umočite u hladnu vodu i oblikujte tijesto prstima u kuglice. Spuštajte ih u vruće ulje.

5. korak: Finalizacija

Pržite dok priganice ne porumene sa obe strane. Izvadite ih na papirni ubrus da se ocijede od viška masnoće i služite tople.

(Stil Kurir/Stvar ukusa)

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

