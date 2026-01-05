Fileti smuđa u kori od badema za Badnji dan: Specijalitet za koji će vam svi tražiti recept

Napravite specijalitet za Badnje veče za koji će vam svi tražiti recept - fileti smuđa u kori od badema.
Za Badnji dan ili veče, kada želite da uživate u zdravom, a opet sofisticiranom jelu, pripremite filete smuđa u kori od badema. Nježno bijelo meso ove ribe, poznate po minimalnom broju kostiju, savršeno se slaže sa hrskavom i aromatičnom korom od listića badema.
Priprema je jednostavna, a krajnji rezultat je elegantno i ukusno jelo koje unosi dozu sofisticiranosti na vašu prazničnu trpezu i sigurno će oduševiti ukućane. Ovo je sigurno recept koji ćete često praviti.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: posno jelo
Porcije/Količina: 4 porcije
Vreme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja: 10-15 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 30 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
- 4 filleta smuđa (oko 150 g svaki)
- 100 g listića badema
- 50 g prezli
- 2 kašike brašna
- 3 kašike biljnog mlijeka ili mineralne vode
- 1 kašičica rendane kore limuna (po želji)
- So i biber, po ukusu
- 3 kašike maslinovog ulja za prženje
- Svjež limun za serviranje
Priprema:
1. korak: Priprema ribe
Počnite tako što ćete fillete smuđa oprati pod hladnom vodom i osušiti ih papirnim ubrusima. Zatim ih začinite solju i biberom sa obe strane, a za dodatnu svježinu, možete dodati i rendanu koru limuna.
Ako želite da izbjegnete prženje, fillete smuđa možete pripremiti i u rerni. Stavite pripremljene fillete na pleh obložen papirom za pečenje, poprskajte sa malo maslinovog ulja i pecite na 180 stepeni oko 15-20 minuta.
2. korak: Priprema kore
U jednoj posudi pomiješajte listiće bademove sa prezlama. U drugu posudu stavite biljno mlijeko ili mineralnu vodu, dok u treću stavite prosijano brašno.
3. korak: Oblaganje filleta
Svaki filet prvo uvaljajte u brašno, otresite višak, zatim ga umočite u biljno mlijeko ili mineralnu vodu, i na kraju pospite smjesom bademovih listića i prezli. Lagano pritisnite da se sloj kore dobro zalijepi.
4. korak: Prženje
U tiganju zagrijte maslinovo ulje na srednjoj vatri. Stavite fillete u tiganj i pržite ih 3-4 minuta sa svake strane, dok ne postanu hrskavi. Pazite da ih ne pomerate previše, kako bi kora ostala čitava.
5. korak: Služenje
Izvadite fillete na papirne ubruse kako biste odstranili višak ulja. Poslužite ih tople, sa svježim kriškama limuna. Idealni su uz priloge kao što su pire, pirinač ili moravska salata.