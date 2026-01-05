logo
Fileti smuđa u kori od badema za Badnji dan: Specijalitet za koji će vam svi tražiti recept

Fileti smuđa u kori od badema za Badnji dan: Specijalitet za koji će vam svi tražiti recept

Izvor Stvar ukusa
0

Napravite specijalitet za Badnje veče za koji će vam svi tražiti recept - fileti smuđa u kori od badema.

Recept za filete smuđa u kori od badema za Badnji dan Izvor: Shutterstock

Za Badnji dan ili veče, kada želite da uživate u zdravom, a opet sofisticiranom jelu, pripremite filete smuđa u kori od badema. Nježno bijelo meso ove ribe, poznate po minimalnom broju kostiju, savršeno se slaže sa hrskavom i aromatičnom korom od listića badema.

Priprema je jednostavna, a krajnji rezultat je elegantno i ukusno jelo koje unosi dozu sofisticiranosti na vašu prazničnu trpezu i sigurno će oduševiti ukućane. Ovo je sigurno recept koji ćete često praviti.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: posno jelo

Porcije/Količina: 4 porcije

Vreme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja: 10-15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 30 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • 4 filleta smuđa (oko 150 g svaki)
  • 100 g listića badema
  • 50 g prezli
  • 2 kašike brašna
  • 3 kašike biljnog mlijeka ili mineralne vode
  • 1 kašičica rendane kore limuna (po želji)
  • So i biber, po ukusu
  • 3 kašike maslinovog ulja za prženje
  • Svjež limun za serviranje

Priprema:

1. korak: Priprema ribe

Počnite tako što ćete fillete smuđa oprati pod hladnom vodom i osušiti ih papirnim ubrusima. Zatim ih začinite solju i biberom sa obe strane, a za dodatnu svježinu, možete dodati i rendanu koru limuna.

Pečenje u rerni:

Ako želite da izbjegnete prženje, fillete smuđa možete pripremiti i u rerni. Stavite pripremljene fillete na pleh obložen papirom za pečenje, poprskajte sa malo maslinovog ulja i pecite na 180 stepeni oko 15-20 minuta.

 2. korak: Priprema kore

U jednoj posudi pomiješajte listiće bademove sa prezlama. U drugu posudu stavite biljno mlijeko ili mineralnu vodu, dok u treću stavite prosijano brašno.

3. korak: Oblaganje filleta

Svaki filet prvo uvaljajte u brašno, otresite višak, zatim ga umočite u biljno mlijeko ili mineralnu vodu, i na kraju pospite smjesom bademovih listića i prezli. Lagano pritisnite da se sloj kore dobro zalijepi.

4. korak: Prženje

U tiganju zagrijte maslinovo ulje na srednjoj vatri. Stavite fillete u tiganj i pržite ih 3-4 minuta sa svake strane, dok ne postanu hrskavi. Pazite da ih ne pomerate previše, kako bi kora ostala čitava.

5. korak: Služenje

Izvadite fillete na papirne ubruse kako biste odstranili višak ulja. Poslužite ih tople, sa svježim kriškama limuna. Idealni su uz priloge kao što su pire, pirinač ili moravska salata.

