Da li je micelarna voda i dalje dobar izbor? Ovo su greške koje mnogi prave, a evo šta kažu stručnjaci

Micelarna voda i dalje je popularan izbor za čišćenje lica – otkrivamo kako deluje, koje su njene prednosti i kada nije dovoljna.

Micelarna voda je blag i praktičan čistač za lice.

Najbolje uklanja laganu šminku i nečistoće.

Najefikasnija je kao prvi korak u čišćenju lica.

Micelarna voda godinama je bila jedan od najpopularnijih proizvoda za uklanjanje šminke. Mnogima je postala omiljena zbog jednostavne upotrebe – nekoliko poteza tuferom bilo je dovoljno da lice bude čisto. Iako su se u međuvremenu pojavili novi proizvodi poput uljanih čistača i balzama za skidanje šminke, micelarna voda i dalje ima svoje mjesto u mnogim rutinama nege kože.

Ako želite da znate da li je ovaj proizvod pravi izbor za vas, važno je razumjeti kako djeluje, ali i koje su njegove prednosti i ograničenja.

Kako djeluje micelarna voda

Micelarna voda je blag čistač za lice koji sadrži sitne molekule nazvane miceli. Ove molekule imaju sposobnost da privlače nečistoće, višak sebuma i ostatke šminke sa površine kože.

Kada se nanese na tufer i prebriše preko lica, miceli „skupljaju“ prljavštinu i pomažu da se ona ukloni bez jakog trljanja. Zbog toga se micelarna voda smatra jednim od najnježnijih načina čišćenja kože.

Prednosti micelarne vode

Jednostavna je za upotrebu. Ne zahtijeva komplikovanu rutinu niti posebne tehnike, što je čini idealnim rješenjem za brzu večernju negu .

Ne zahtijeva komplikovanu rutinu niti posebne tehnike, što je čini idealnim rješenjem za . Blaga je prema koži. Većina formula je prilagođena tako da bude nježna, pa je dobar izbor za osjetljivu kožu i područje oko očiju .

Većina formula je prilagođena tako da bude nježna, pa je dobar izbor za . Efikasna je za laganu šminku. Ako koristite minimalnu šminku ili samo BB kremu, može uspješno ukloniti proizvode sa lica.

Ako koristite minimalnu šminku ili samo BB kremu, može uspješno ukloniti proizvode sa lica. Praktična je za putovanja. Ne zahtijeva odmah ispiranje, pa je korisna kada nemate pristup vodi.

Skidanje šminke

Mogući nedostaci

Ne uklanja uvijek tešku šminku. Kod vodootporne maskare, dugotrajnih pudera ili većih količina zaštitnih krema sa faktorom, često nije dovoljno efikasna.

Kod vodootporne maskare, dugotrajnih pudera ili većih količina zaštitnih krema sa faktorom, često nije dovoljno efikasna. Može ostaviti tragove na koži. Ako se ne ispere, pojedini sastojci mogu ostati na površini kože i izazvati iritaciju.

Ako se ne ispere, pojedini sastojci mogu ostati na površini kože i izazvati iritaciju. Trljanje tuferom može iritirati kožu. Pretjerano trljanje može biti problem, posebno kod osjetljive kože i predjela oko očiju.

Kako pravilno koristiti micelarnu vodu

Danas mnogi dermatolozi preporučuju da se micelarna voda koristi kao prvi korak čišćenja lica. Nakon toga, lice je poželjno oprati blagim gelom ili pjenom za umivanje, kako bi se uklonili svi tragovi nečistoća.

Na taj način micelarna voda postaje koristan dodatak rutini, posebno za brzo uklanjanje šminke i pripremu kože za detaljnije čišćenje.

Iako više nije jedini izbor za skidanje šminke, micelarna voda i dalje može biti veoma praktičan i koristan proizvod – ako se koristi na pravi način i u kombinaciji sa drugim koracima nege.